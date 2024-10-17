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الدولار قرب أعلى مستوى في 11 أسبوعاً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
17 أكتوبر 2024 07:40

ارتفع الدولار الأسترالي اليوم الخميس بعد أن تجاوزت أرقام التوظيف التوقعات للشهر السادس، في حين استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى في 11 أسبوعا.
وصعد الدولار الأسترالي 0.66 بالمئة إلى 0.6710 دولار بعد أن أظهرت بيانات اليوم الخميس أن صافي الوظائف في أستراليا ارتفع بمقدار 64100 وظيفة في سبتمبر مقارنة بأغسطس ، وهو ما يفوق بكثير توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 25 ألف وظيفة، في حين ظل معدل البطالة ثابتا.
وفي السوق بشكل أوسع، سجل الدولار أداء قويا بعد أن وصل لأعلى مستوى في 11 أسبوعا مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني على ارتفاع 0.03 بالمئة عند 1.2995 دولار، لكنه ظل قرب أدنى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الأربعاء بسبب بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع.
ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر ليجري تداوله عند 1.0864 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الخميس والذي من المتوقع أن يعلن خلاله عن خفض آخر في أسعار الفائدة.
واستقر مؤشر الدولار في أحدث التداولات عند 103.47، بعد أن سجل ذروة عند 103.60 في الجلسة السابقة.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.28 بالمئة إلى 0.6074 دولار.

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المصدر: وكالات
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