الذهب يحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لتحوم قرب مستويات قياسية بدعم من توقعات بقيام بنوك مركزية كبرى باتخاذ قرارات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة من البيانات الأميركية للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات السوق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2682.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد وصلت أمس الأربعاء إلى 2685.16 وهو مستوى يقل قليلا عن المستوى القياسي الذي سجلته في 26 سبتمبر وبلغ 2685.42 دولار.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2697.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.79 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1005.00 دولار. وربح البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1028.72 دولار.



