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اقتصاد

النفط يرتفع بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

النفط يرتفع بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية
17 أكتوبر 2024 09:25

 ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات في قطاع النفط انخفاضاً غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 74.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش. كما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 70.84 دولار بارتفاع 45 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وانخفض الخامان عند التسوية أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر لليوم الثاني على التوالي.

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المصدر: وكالات
المخزونات الأميركية
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