الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أدنوك» تستخدم أداة إدارة المكامن المتطورة «AR360» في 30 مكمناً نفطياً

«أدنوك» تستخدم أداة إدارة المكامن المتطورة «AR360» في 30 مكمناً نفطياً
17 أكتوبر 2024 14:43

أعلنت «أدنوك»، اليوم، استخدام أداة إدارة المكامن المتطورة «AR360» من شركة «إيه آي كيو»، في أكثر من 30 مكمناً نفطياً، على امتداد عمليات الشركة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وذلك بعد نجاح استخدامها بصورة أولية في مطلع عام 2024، في اثنين من مكامن النفط في حقلي «باب» و«أم الشيف» التابعين لـ«أدنوك».

وتستخدم أداة «AR360» التي تم تطويرها بالتعاون بين شركة «إيه آي كيو»، وشركة «إس إل بي»، تماشياً مع استراتيجية «أدنوك» للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل»، بهدف تحسين إدارة المكامن وتعزيز خطط تطوير حقول النفط والغاز.

وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، إن التوسع في إدماج أداة 'AR360' في العديد من المكامن النفطية يعكس نجاح 'أدنوك' في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في دعم جهودها لتعزيز وزيادة القيمة من الموارد الطبيعية في الدولة.

وأضاف أنه استناداً إلى استثماراتها في مجال الابتكار والتكنولوجيا على مدى سنوات طويلة، ستواصل 'أدنوك' تسريع استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، بدءاً من غرف التحكم، وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية، وذلك لدعم مساعيها المستمرة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول.

ويساهم استخدام أداة «AR360» في تقليل الوقت اللازم لإعداد خطط التطوير، وزيادة عمر البئر، ورفع معدلات استخلاص النفط، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين حفر آبار جديدة، وتعزيز أداء الآبار الحالية وتحسين كميات مواد الحقن والإنتاج.

أخبار ذات صلة
النفط يرتفع بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية
النفط يرتفع بعد انخفاضات حادة

من جانبه، قال ماجزان كينيسباي، المدير التنفيذي بالإنابة لشركة «إيه آي كيو»: «يؤكد توسع 'أدنوك' في استخدام أداة 'AR360' على نجاح التقنية التي تقدمها شركة 'إيه آي كيو'، ما يساهم في تعزيز مكانتها كمورد عالمي رائد لتقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة لقطاع الطاقة».

وأكد الالتزام بمواصلة الجهود لرفع الكفاءة التشغيلية في كافة مجالات، ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، مع التركيز على عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج للمساهمة في تعزيز وزيادة القيمة للقطاع.

وعلى العكس من تقنيات التنبؤ التقليدية التي تحتاج إلى العمل عبر منصات برمجية ومجموعات بيانات متعددة، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً، تعمل أداة «AR360» على إدماج هذه المتطلبات في منصة واحدة، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر الوقت ويساعد في اتخاذ القرارات بشكل استباقي.

يشار إلى أن «أدنوك» تستخدم حتى الآن أكثر من 30 أداة للذكاء الاصطناعي، بدءاً من غرفة التحكم، وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية لتعزيز السلامة، وخفض الانبعاثات، ورفع الكفاءة وخلق المزيد من القيمة.

المصدر: وام
أدنوك
النفط
آخر الأخبار
مسعفون يصلون إلى مكان التفجير الانتحاري في مقديشو
الأخبار العالمية
قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
اليوم 22:14
ملصق مهرجان دبي لمسرح الشباب
التعليم والمعرفة
رزيقة طارش.. شخصية العام المسرحية في «دبي لمسرح الشباب»
اليوم 22:05
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
الرياضة
انطلاقة قوية للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية
اليوم 22:01
ملصق مسرحية "ترينو"
التعليم والمعرفة
عروض مسرحية تجمع جمهور «الشارقة للكتاب» 2024
اليوم 21:57
عناصر جهاز الخدمة السرية يخرجون ترامب بعد محاولة اغتياله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة لإصلاح جهاز الخدمة السرية بعد محاولتي اغتيال ترامب
اليوم 21:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©