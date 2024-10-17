زيلينسكي يعرض "خطة النصر" على قادة الاتحاد الأوروبي والناتو

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في بروكسل "خطة النصر" التي أعدها مؤكدا أن بلاده التي تواجه صعوبات على جبهات القتال يجب أن تكون في موقع قوة قبل إجراء أي مفاوضات.

وقال، أمام قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن "أوكرانيا مستعدة لإفساح مجال فعلي للدبلوماسية لكن من أجل الوصول إلى ذلك، يجب أن نكون أقوياء". وسيلتقي لاحقا وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الـ32.

بعد أكثر من عامين ونصف العام على بدء الأزمة الحالية، تتراجع أوكرانيا في ميدان القتال خصوصا على الجبهة الشرقية في دونباس حيث تعلن روسيا بشكل شبه يومي السيطرة على بلدات إضافية.

وأعلن الجيش الروسي، صباح اليوم الخميس، السيطرة على بلدة "ماكسيميليانيفكا" قرب مدينة "كوراخوف" الواقعة إلى جنوب بوكروفسك، المركز اللوجستي الهام للجيش الأوكراني.

وبعدما دافع عن خطته في واشنطن ولندن وباريس وبرلين وروما، كشف الرئيس الأوكراني عن خطوطها العريضة، أمس الأربعاء، أمام البرلمان في كييف.

وعرض مطالب مثل رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا ونشر أسلحة الردع غير النووية على الأراضي الأوكرانية، لكن أيا منها لم يحظ حتى الآن بدعم دول الحلف التي تعقد اجتماعا على المستوى الوزاري على مدى يومين في العاصمة البلجيكية.

زيلينسكي يحضر قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي

- حلم الانضمام إلى الحلف

توصي الخطة، التي عرضها زيلينسكي أيضا، بتوجيه دعوة فورية إلى كييف للانضمام إلى الحلف، وهي بحسبه الضمانة الفعلية الوحيدة لأمن بلاده.

لكن هذه المسألة تحتاج أيضا إلى الصبر. واكتفى مارك روته الأمين العام للحلف، أمس الأربعاء، بالتذكير بالطابع "الذي لا عودة عنه" لمسار أوكرانيا نحو حلف شمال الأطلسي.

وأكد روته، صباح اليوم الخميس، أن "أوكرانيا ستكون عضوا في حلف شمال الأطلسي" لكن إذا "كان السؤال متى، فلا يمكنني الرد على ذلك في الوقت الراهن".

بخصوص الخطة الأوكرانية التي ستكون "مطروحة على طاولة" اجتماع وزراء دفاع حلف الأطلسي مساء الخميس، اعتبر روته الأربعاء أن ذلك "يوجه إشارة قوية" لكنه أضاف "هذا لا يعني أنه بإمكاني القول هنا ما إذا كنت أدعم كل الخطة".