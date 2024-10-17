992 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال 9 أشهر



الشارقة (الاتحاد)

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 29%، مسجلة 992.1 مليون درهم عن الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقابل 767.3 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق قبل احتساب الضرائب، حيث وصلت إلى 902.5 مليون درهم بعد خصم الضرائب بنهاية سبتمبر من عام 2024 بارتفاع قدره 18%.

كما ارتفعت إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 22%، ما يعادل ارتفاعاً قدره 494.1 مليون درهم، ليبلغ 2.7 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة بـ 2.2 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 53% لتصل إلى 505.8 مليون درهم مقارنةً بـ 329.6 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت المصروفات العمومية والإدارية 521.5 مليون درهم بنهاية سبتمبر من 2024 مقارنة بـ 473.0 مليون درهم عن الفترة نفسها من 2023 بارتفاع قدره 48.5 مليون درهم مع تحسن ملحوظ لنسبة المصاريف إلى الدخل لتصل إلى 32.3% مقارنة بـ 34.7% عن نهاية العام السابق.

وعلى الرغم من التحسن المستمر في جودة الأصول، والذي ينعكس في تحسن التمويلات المتعثرة ونسب التغطية، فقد خصص المصرف مبلغ 100.6 مليون درهم كمخصصات لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 172.5 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق، وذلك كجزء من نهجه الحصيف لمواجهة المخاطر المستقبلية المحتملة والحفاظ على وضع مالي قوي.

واستقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي الأصول بـ 74.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2024 بارتفاع قدره 8.9 مليار درهم، ما يعادل 13.5% مقارنة بـ 65.9 مليار درهم عن نهاية العام السابق 2023.

وواصل المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث استقر إجمالي تمويل العملاء ليصل لمبلغ 36.6 مليار درهم بارتفاع بلغ 3.5 مليار درهم أو 10.7% منذ نهاية العام السابق، والتي بلغت 33.0 مليار درهم، وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية العالمية، وبلغت نسبة استثمارات التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد 76.2% بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة.

فيما ارتفع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بمبلغ 3.1 مليار درهم أو 23.0% ليصل إلى مبلغ 16.7 مليار درهم مقارنة بـ 13.5 مليار درهم من نهاية العام السابق، بينما بلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي تمويلات العملاء للمصرف 5.2% كما في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 5.6% عن نهاية العام السابق، وذلك طبقاً للسياسات المتحفظة لإدارة المخاطر واتباع النهج الحذر تجاه المخصصات على التمويلات المتعثرة، وتحسين نسبة التغطية، حيث بلغت نسبة التغطية 95.7% كما في 30 سبتمبر 2024 مقارنةً بـ 93.8% عن نهاية العام السابق.