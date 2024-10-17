الإمارات تعزز الأمن السيبراني بتوقيع اتفاقيات استراتيجية في «جيتكس»

دبي (وام)

قال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن المجلس وقع خلال مشاركته في معرض «جيتكس جلوبال 2024»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 18 أكتوبر الجاري، أكثر من سبع مذكرات تفاهم مع شركاء رئيسيين في القطاعين الخاص والعام بما في ذلك أربع مذكرات مع دول صديقة وشقيقة، تعزز جميعها التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية التي لا تعترف بالحدود مما يسهل تبادل البيانات وحماية الأنظمة والأمن القومي.

وأوضح الدكتور محمد الكويتي، في تصريح على هامش المشاركة في المعرض، أن مجلس الأمن السيبراني عرض منظومة «النبض السيبراني للتوعية» التي تمثل خط الدفاع الأول لنشر ثقافة الأمن السيبراني، إلى جانب منظومة «مركز العمليات السيبرانية الوطني» التي تركز على الإنذار المبكر لرصد التهديدات وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى مبادرات مجلس الأمن السيبراني والتي من بينها مسابقة «سايبر سنايبر» أو «المخترق السيبراني» التي تجمع فرقا من مختلف الجهات والجامعات في الدولة بهدف الوصول إلى أفضل فريق في مجال الأمن السيبراني حيث أظهر المشاركون مستويات عالية من الكفاءة في حماية البنى التحتية وتعزيز الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مسابقة «الاستحواذ على العلم» التي شاركت فيها أكثر من 8 جامعات لتطوير مشاريع مبتكرة في هذا المجال، مؤكداً العمل على تحويل الأفكار الطلابية إلى مشاريع عالمية.

وأعرب الكويتي عن فخره بأن دولة الإمارات تحتل مركز الصدارة في الأمن السيبراني بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حيث تتلقى إشادات من منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والإنتربول، مؤكدا استمرار الجهود لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني وحماية المجتمعات من الهجمات المحتملة.