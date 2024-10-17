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اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تطلق «ظفرة»

خلال إطلاق مركز البيانات المستقبلية المتقدمة «ظفرة» (من المصدر)
18 أكتوبر 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في جناح حكومة أبوظبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024، الذي يعقد في المركز التجاري العالمي بدبي، مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة» لحوكمة وإدارة البيانات المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي إن إطلاق مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة» يأتي ضمن جهود جمارك أبوظبي المتواصلة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء لدعم منظومتها التي تتماشى مع استراتيجيتها الطموحة نحو ترسيخ ريادتها العالمية وتعزيز استدامة الأنظمة الجمركية بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المبتكرة وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تقديم نموذجاً فريداً، ويتوافق مع الرؤى الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، في إدارة العمليات الجمركية عبر حوكمة وإدارة البيانات بصورة ذكية وأكثر فعالية والتي تسهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع الإجراءات، لاسيما في عمليات التخليص الجمركي، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية حركة التجارة ويجعل من إمارة أبوظبي مقصداً لممارسة الأعمال.

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معرض جيتكس جلوبال
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أسبوع جيتكس
جيتكس جلوبال
الإدارة العامة لجمارك أبوظبي
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