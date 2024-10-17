«إي آند الإمارات» تطلق المنزل التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يوسف العربي (دبي)

بدأت «إي آند الإمارات» إتاحة تطبيقات المنزل التفاعلي الذكي وعرضت في جناحها أول نموذج لهذا النوع من المنازل في المنطقة، ويظهر هذا النموذج المتقدم قدرات الذكاء الاصطناعي الذي يتوقع احتياجات المستخدم ويتكيف معها من خلال التعلم وفهم التفضيلات والعادات الشخصية وقراءة المؤشرات الصحية للمستخدمين، ومن ثم يقوم النموذج المنزلي بتعديل بيئته ليوفر أجواءً مريحة ومخصّصة، مما يساعد في تبسيط المهام اليومية ويعزز السلامة والراحة داخل المنزل.

وقال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «إي آند الإمارات»، إن مشاركة «إي آند الإمارات» في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024 تعد فرصةً مميزة لتعريف زوار المعرض بأهمية التكنولوجيا وعرض أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية لشريحة واسعة من الجمهور إضافةً إلى ذلك، تعزز المشاركة في حدث عالمي بهذا الحجم من سمعة الشركة وتزيد من وعي الجمهور بعلامتها التجارية، مما يسهم في زيادة الطلب على خدماتها.

تطبيق المراسلة

وأوضح الخولي، أن عدد مرات تنزيل تطبيق «GoChat» وصل إلى 10 ملايين على مستوى العالم، وهو حالياً تطبيق الاتصال الأول في دولة الإمارات.

وقال الخولي في تصريحات خلال معرض جيتكس جلوبال 2024 إن التطبيق يقدم مجموعة شاملة من الخدمات إلى جانب المكالمات الصوتية والمرئية المجانية، بما في ذلك التحويلات المالية الدولية ودفع الفواتير والمكافآت وآخر تحديثات الأخبار والألعاب المجانية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المصممة لإثراء تجربة المستخدم.

وتوقع أن يستمر مسار النمو، مدفوعاً بتقديم ميزات جديدة ومميزة من شأنها أن تعزز مشاركة المستخدمين وتجذب المزيد منهم بحلول نهاية عام 2024.



التأمين على السفر

حول تقييم أداء منصة (Easy Insurance) الرقمية للتأمين على السيارات والصحة والسفر والتأمين السيبراني الشخصي قال الخولي: حققت منصة التأمين (Easy Insurance) أداءً جيداً بعد إضافة خدمات التأمين على السفر والتأمين السيبراني ضمن رحلة المستخدم في خدماتها الأساسية.

وأضاف بالنسبة للسياح الذين يزورون دولة الإمارات والمقيمين الذين يسافرون إلى الخارج، فإن الوعي حول الحاجة إلى التأمين على السفر ينمو بشكلٍ كبير ويرجع ذلك إلى القيمة المقترحة للتغطية الشاملة بسعر تنافسي للغاية، مما يجعله خياراً جذاباً لجميع أنواع المسافرين.

وبالنسبة للتأمين السيبراني قال الخولي كجزء من التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، نفخر بأن نكون أول من يقدم هذه الحماية الأساسية في الإمارات ولجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، نقدم ضمن هذه الخدمة عروض وخطط التقسيط الشهرية المرنة لهذه الخدمة وتضمن هذه المبادرة أن يتمكن جميع عملائنا من الوصول بسهولة إلى الحماية ضد التهديدات السيبرانية.