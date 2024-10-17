الجمعة 18 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إي آند الإمارات» تطلق المنزل التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

جانب من جناح «إي آند» في معرض جيتكس جلوبال
18 أكتوبر 2024 01:14

يوسف العربي (دبي)
بدأت «إي آند الإمارات» إتاحة تطبيقات المنزل التفاعلي الذكي وعرضت في جناحها أول نموذج لهذا النوع من المنازل في المنطقة، ويظهر هذا النموذج المتقدم قدرات الذكاء الاصطناعي الذي يتوقع احتياجات المستخدم ويتكيف معها من خلال التعلم وفهم التفضيلات والعادات الشخصية وقراءة المؤشرات الصحية للمستخدمين، ومن ثم يقوم النموذج المنزلي بتعديل بيئته ليوفر أجواءً مريحة ومخصّصة، مما يساعد في تبسيط المهام اليومية ويعزز السلامة والراحة داخل المنزل.
وقال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «إي آند الإمارات»، إن مشاركة «إي آند الإمارات» في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024 تعد فرصةً مميزة لتعريف زوار المعرض بأهمية التكنولوجيا وعرض أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية لشريحة واسعة من الجمهور إضافةً إلى ذلك، تعزز المشاركة في حدث عالمي بهذا الحجم من سمعة الشركة وتزيد من وعي الجمهور بعلامتها التجارية، مما يسهم في زيادة الطلب على خدماتها. 

أخبار ذات صلة
الشيخة فاطمة: أصدق مشاعر المحبة والتبريكات للمرأة العُمانية
«الصحفي الذكي».. يستقبل ضيوف «أبوظبي للإعلام» في جيتكس

تطبيق المراسلة 
وأوضح الخولي، أن عدد مرات تنزيل تطبيق «GoChat» وصل إلى 10 ملايين على مستوى العالم، وهو حالياً تطبيق الاتصال الأول في دولة الإمارات.
وقال الخولي في تصريحات خلال معرض جيتكس جلوبال 2024 إن التطبيق يقدم مجموعة شاملة من الخدمات إلى جانب المكالمات الصوتية والمرئية المجانية، بما في ذلك التحويلات المالية الدولية ودفع الفواتير والمكافآت وآخر تحديثات الأخبار والألعاب المجانية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المصممة لإثراء تجربة المستخدم.
وتوقع أن يستمر مسار النمو، مدفوعاً بتقديم ميزات جديدة ومميزة من شأنها أن تعزز مشاركة المستخدمين وتجذب المزيد منهم بحلول نهاية عام 2024.

التأمين على السفر 
حول تقييم أداء منصة (Easy Insurance) الرقمية للتأمين على السيارات والصحة والسفر والتأمين السيبراني الشخصي قال الخولي: حققت منصة التأمين (Easy Insurance) أداءً جيداً بعد إضافة خدمات التأمين على السفر والتأمين السيبراني ضمن رحلة المستخدم في خدماتها الأساسية.
وأضاف بالنسبة للسياح الذين يزورون دولة الإمارات والمقيمين الذين يسافرون إلى الخارج، فإن الوعي حول الحاجة إلى التأمين على السفر ينمو بشكلٍ كبير ويرجع ذلك إلى القيمة المقترحة للتغطية الشاملة بسعر تنافسي للغاية، مما يجعله خياراً جذاباً لجميع أنواع المسافرين.
وبالنسبة للتأمين السيبراني قال الخولي كجزء من التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، نفخر بأن نكون أول من يقدم هذه الحماية الأساسية في الإمارات ولجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، نقدم ضمن هذه الخدمة عروض وخطط التقسيط الشهرية المرنة لهذه الخدمة وتضمن هذه المبادرة أن يتمكن جميع عملائنا من الوصول بسهولة إلى الحماية ضد التهديدات السيبرانية.

الذكاء الاصطناعي
&e
مجموعة &e
الإمارات
جيتكس
أسبوع جيتكس للتقنية
معرض جيتكس للتقنية
معرض جيتكس جلوبال
معرض جيتكس
أسبوع جيتكس
جيتكس للتقنية
جيتكس جلوبال
آخر الأخبار
توزيع الطعام على النازحين في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مجاعة وكارثة صحية وبيئية في شمال غزة
اليوم 01:17
قاذفة «بي 2» التي استخدمت في استهداف المواقع الحوثية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا تعلن شن «ضربات دقيقة» ضد 5 مواقع حوثية لتخزين الأسلحة
اليوم 01:17
آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان يتمسك ببقاء «اليونيفيل» في الجنوب
اليوم 01:17
كامالا هاريس ودونالد ترامب (رويترز)
الأخبار العالمية
استطلاعات جديدة: ترامب يمحو مكاسب هاريس
اليوم 01:17
سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يطلقون الرصاص تجاه قاطفي الزيتون في طولكرم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©