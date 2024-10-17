جناح أبوظبي في «جيتكس» يشهد إطلاق ابتكارات تلبّي احتياجات المجتمع المتنامية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت حكومة أبوظبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2024، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، وفي اليوم الثالث من الحدث، عن عدد من المشاريع الرائدة، ووقَّعت اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، في إطار التزامها ببناء نظام حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتحت شعار «نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي»، استعرضت أكثر من 30 جهة حكومية مشاركة تحت مظلة جناح أبوظبي عدداً من المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المتعاملين والخدمات الحكومية، ما يُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في الحوكمة الرقمية وتكامل الذكاء الاصطناعي.

ومن أهمِّ هذه المبادرات، إطلاق تطبيق «طموح» الذي طوَّرته الأكاديمية الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي -أبوظبي، ويوفِّر منصة تعليمية متخصِّصة تهدف إلى تعزيز التطوُّر المهني لدى موظفي حكومة أبوظبي من خلال تقديم تجربة تعليمية مخصَّصة.

ويوفِّر التطبيق مجموعة متنوِّعة من الموارد التعليمية وميزات تحديد الأهداف، ما يعزِّز ثقافة التعلُّم المستمر لدى الموظفين لمواكبة متطلبات الخدمات العامة، فضلاً عن تزويد الإدارة العليا ببيانات قيمة عن المواهب لمساعدتهم على سدِّ فجوات المهارات.

وبالتعاون بين منصة خدمات أبوظبي الحكومية «تم 3.0»، التابعة لدائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، أطلقت مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمة «بطاقة أصحاب الهمم» المُحسَّنة على منصة «تم 3.0» التي توفِّر منصة رقمية شاملة لتمكين هذه الفئة من الوصول إلى مجموعة متنوّعة من الخدمات الحكومية.

وتساعد هذه المبادرة أصحاب الهمم على الوصول بسهولة إلى خدمات متخصِّصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والدمج الاجتماعي، فضلاً عن الحصول على مصادر قيّمة ومعلومات شاملة عن حقوقهم.

وشهد اليوم الثالث من معرض جيتكس العالمي 2024 الإعلان عن مشروع «تم نيكسوس» الذي يهدف إلى إحداث تحوُّل نوعي في آلية تسليم الخدمة ضمن منصة «تم» بتوظيف الذكاء الاصطناعي، لتحسين كلِّ مرحلة من مراحل دورة حياة الخدمة، من مرحلة توليد الأفكار وإدارة الاحتياجات، ومرحلة التصميم والتطوير والاختبار.

ووقَّعت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي في اليوم الثالث من معرض جيتكس العالمي عدداً من الاتفاقيات لتعزيز مبادرات التحوُّل الرقمي في أبوظبي، أهمها اتفاقية بين دائرة التمكين الحكومي وشركة مايكروسوفت، تهدف إلى تطوير برنامج تدريبي على مهارات الذكاء الاصطناعي لـ25.000 موظف، مع التركيز على إتقان الذكاء الاصطناعي التوليدي والقيادة التنفيذية والتطوير والأمن السيبراني، واتفاقية بين دائرة التمكين الحكومي وشركة سي بي إكس، تهدف إلى التعاون في مشاريع مشتركة لتعزيز جوانب الأمن السيبراني والمرونة بين الجهات الحكومية، واتفاقية بين دائرة التمكين الحكومي وشركة إرنست ويونغ، تهدف إلى تطوير تجارب التعلُّم الرقمي لرفع مهارات موظفي الحكومة وتحسين الأداء والكفاءة، واتفاقية بين شركة كيو موبايليتي و«تم»، لتبسيط الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية، واتفاقية بين شركة أكسنشر و«تم»، لتعزيز البحث والتطوير المشترك من أجل دعم تقديم الخدمات وتحسين نوعية الحياة في أبوظبي.

وأكَّدت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2024، التزامها المتواصل بإطلاق مزيد من الحلول المبتكرة التي تعزِّز ريادة أبوظبي في بناء نظام حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، من منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه الدائرة لتنفيذ مشاريع من شأنها أن تعزِّز الكفاءة والتخصيص والريادة العالمية في ابتكار الخدمات الحكومية.