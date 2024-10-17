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اقتصاد

بعثة تجارية إماراتية تبحث الفرص الاستثمارية في أوزبكستان

خلال الفعاليات المقامة على هامش الزيارة (وام)
18 أكتوبر 2024 01:13

طشقند (وام)

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بحثت البعثة التجارية الإماراتية، برئاسة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، والنائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، العديد من الشراكات التجارية مع أصحاب الأعمال والمستثمرين في جمهورية أوزبكستان.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال منتدى الأعمال الإماراتي الأوزبكي في العاصمة طشقند، خلال الفترة 14-16 أكتوبر، وبمشاركة 200 شخص، يمثلون القطاع العام والخاص في جمهورية أوزبكستان.
ونظم اتحاد غرف الإمارات منتدى الأعمال في «طشقند»، بالتعاون مع وزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة أوزبكستان وسفارة أوزبكستان لدى الدولة.
وأكد الدكتور علي الظاهري، في كلمته أمام المنتدى، الأهمية التي يوليها اتحاد غرف الإمارات لأسواق آسيا الوسطى بشكل عام، وتعزيز الشراكات التجارية مع هذه الدول من خلال المساهمة بدعم توسع عمل الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وأوضح، أن السنوات القليلة الماضية، شهدت تطوراً ونمواً قوياً، في العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، ما انعكس في زيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل الى نحو 1.9 مليار دولار، ما جعل دولة الإمارات أحد أكبر الشركاء التجاريين لجمهورية أوزبكستان.
وتوقع الظاهري اتساع مسار النمو التجاري والاستثماري بشكل أكبر في المستقبل القريب، مدفوعاً بالمصلحة المتبادلة لكلا البلدين، لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون والفرص الواعدة المتاحة في جميع القطاعات.

الفرص الاستثمارية
أوزبكستان
الإمارات
الإمارات وأوزبكستان
علي سعيد بن حرمل الظاهري
الغرف الإماراتية
طشقند
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