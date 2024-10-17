«ائتمان الصادرات» توقع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون إقليمياً

هامبورغ (الاتحاد)

وقعت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، مذكرتي تفاهم مع كل من «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«كريدت عُمان».

جاء ذلك خلال مشاركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في أعمال الجمعية العامة لاتحاد بيرن العالمي، في مدينة هامبورغ الألمانية.

وتهدف مذكرَتا التفاهم إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون في العديد من المجالات المتعلقة بالتأمين وإدارة المخاطر على المستوى الإقليمي، وتشمل التأمين على الائتمان التجاري «التقليدي والمرابحة»، بما في ذلك التأمين ضد مخاطر ائتمان الصادرات، والذي يُوفَّر للمصدرين من دولة الإمارات التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، والتأمين ضد مخاطر الائتمان قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، والتأمين ضد مخاطر المشتري الفرد «الخطر الفردي».

كما تشمل مجالات التعاون مخاطر التوريد، وتمويل الصادرات، وبيع الديون، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيد خطاب الاعتماد، وتمويل الشركات.

وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، أن الشراكات الجديدة مع «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«كريدت عُمان» تُمثل خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة ائتمان الصادرات وتعزيز آفاق التجارة الخارجية والاستثمار.

وأشارت إلى أنَّ هاتين المذكرتين تجسدان حرص «الاتحاد لائتمان الصادرات» على توطيد التعاون وتنمية الشراكات مع المؤسسات الرائدة إقليمياً في المجالات الائتمانية، بما يُسهم في ترسيخ الثقة بمنظومة الصادرات المحلية.