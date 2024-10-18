الذهب يصعد ويحقق رقماً تاريخياً جديداً

تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية اليوم الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2706.76 دولار للأوقية بحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى اثنين بالمئة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2722.00 دولاراً.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.92 دولار للأوقية وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1049.25 دولار.