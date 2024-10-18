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اقتصاد

النفط يرتفع لكن يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

ارتفاع أسعار النفط
18 أكتوبر 2024 09:36

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الجمعة بدعم من انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأميركية، لكن الأسعار تتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر على خلفية مخاوف من تراجع الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 74.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 70.84 دولار.

وارتفع الخامان عند التسوية أمس الخميس للمرة الأولى في خمس جلسات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

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النفط يرتفع بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

لكن بيانات إدارة معلومات الطاقة أظهرت أن إنتاج الخام الأميركي سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 13.5 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي.

ويتجه برنت وخام غرب تكساس للتراجع بنحو ستة في المئة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر.

المصدر: وكالات
النفط
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