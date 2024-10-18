"تحالف" تنال شهادة "CMMI" المستوى الخامس لتطوير البرمجيات

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة تحالف الإماراتية للحلول التقنية أثناء مشاركتها في جايتكس جلوبال 2024، عن حصولها على شهادة CMMI لتطوير البرمجيات المستوى الخامس من معهد CMMI، و جرت المراحل المتكاملة لعمليات الاختبارات من جانب جهة التقييم "يونيفيت سوليوشنز"، أحد أهم شركاء مؤسسة CMMI.

وتمثل شهادة CMMI التي عمل على تطويرها معهد هندسة البرمجيات SEI التابع لجامعة كارنغ ميلون، إحدى أرقى شهادات الجودة العالمية في مجال البرمجيات والتطبيقات، وذلك عبر إطار عمل يهدف إلى تحسين القدرات من خلال تزويد الشركات بالعناصر الأساسية والعمليات ذات الفاعلية، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بجودة الأداء.

وقال غسان أبوعجمية، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في تحالف: يعكس الحصول على شهادة CMMI من المستوى الخامس المستوى العالي الذي وصلت إليه "تحالف" من حيث دقة السياسات ووضوح الإجراءات في مختلف مراحل المشروع منذ استلام الفكرة من العملاء وحتى تسليم المشروع كاملاً.

وأضاف: "تمكن هذه الشهادة العالمية تحالف من دخول أسواق جديدة بثقة واعتمادية، فمن خلال مستوى النضج الرقمي الذي وصلت إليه الشركة في معالجة أي تحديات وتقديم الحلول لها بالجودة والسرعة المطلوبة، مما سوف ينعكس على مستوى عالٍ من رضا العملاء".

ويمثل CMMI المستوى الخامس، أعلى مستوى نضج في إطار نموذج تكامل نضج القدرات (CMMI)، ويركز على التحسين المستمر للعمليات والابتكار وتتضمن ميزاته الرئيسة اتباع نهج قائم على البيانات لتحسين الأداء، والقدرة على التنبؤ بالاتجاهات ومعالجة المشكلات قبل أن تظهر، والالتزام بتطوير العمليات من خلال الابتكار والأتمتة و تضمن هذه العناصر عمل المؤسسات بأقصى كفاءة، ونتائج عالية الجودة باستمرار، مع الحفاظ على المرونة والاستجابة للتغيرات في الصناعة.