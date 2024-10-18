«طيران الإمارات» تنال لقب أفضل ناقلة جوية في العالم

حلَّت «طيران الإمارات» في صدارة قائمة أفضل الناقلات الجوية في العالم لعام 2024، وفقاً لتصنيف صحيفة التلغراف البريطانية، والذي اعتمد على تحليل شمل 90 شركة طيران عالمية. وتم احتساب التصنيف والتقييمات التفصيلية بناء على أكثر من 30 معياراً تشمل دقة مواعيد الرحلات، ووزن الأمتعة المجاني المسموح به، وشبكة الوجهات، وجودة المطار الرئيسي، وعمر الأسطول، وتميّز برنامج مكافآت الولاء، والوجبات على متن الطائرة، وتم احتساب النتائج بناء على بيانات أكثر من 18 جائزة دولية مستقلة، واستطلاعات لآراء القراء، وبيانات مواقع التصنيف، ومراجعات الخبراء. ووصفت الدراسة «طيران الإمارات» بأنها «ناقلة جديرة بالفوز»، لأنها سجلت علامات عالية في مختلف فئات المعايير تقريباً، بدءاً من وزن الأمتعة إلى دقة مواعيد الرحلات، ووصفتها بأنها الناقلة التي تُشغِّل أكبر عدد من طائرات إيرباص A380 العملاقة ذات الطابقين.

وأضافت الصحيفة في معرض سردها لأسباب فوز «طيران الإمارات» باللقب، عن مزايا الدرجات، لا سيما الدرجة السياحية الممتازة والأولى ورجال الأعمال، إضافة إلى شبكة وجهاتها باعتبارها واحدة من الأكبر في العالم، إذ تضم 140 وجهة في 77 دولة، ونتيجة لكل ذلك قام 30 ألفاً من قراء «التلغراف ترافيل» بالتصويت لـ «طيران الإمارات» كأفضل ناقلة في العالم للرحلات الطويلة.

وشملت المنهجية المستقلة للدراسة 90 شركة طيران، تم اختيارها بناءً على عدد المسافرين الذين يتم نقلهم سنوياً، وتم منح النقاط بناءً على أداء كل ناقلة عبر مجموعة من المعايير، بما في ذلك الموثوقية، وقدرات الاتصال، وشروط الأمتعة، وتجربة السفر، ومتوسط عمر الأسطول، وجودة المطار الرئيسي.