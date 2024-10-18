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اقتصاد

«مالية عجمان» تطلق النسخة السحابية من نظام التخطيط المالي الذكي

«مالية عجمان» تطلق النسخة السحابية من نظام التخطيط المالي الذكي
19 أكتوبر 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

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انطلاقاً من التزام دائرة المالية في عجمان بتسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتطوير منظومة العمل المالي لحكومة الإمارة بشكل مستمر، أطلق مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، مشروع النسخة السحابية من «نظام التخطيط المالي» باستخدام منصة «أوراكل» لإدارة الأداء المؤسسي القائمة على السحابة (EPM Cloud)، وذلك ضمن مشاركة الدائرة في فعاليات جيتكس جلوبال 2024 تحت مظلة منصة حكومة عجمان.
ويمثّل هذا المشروع جزءاً من المبادرات الاستراتيجية التي تنفّذها الدائرة في إطار حرصها على تمكين الجهات الحكومية في إمارة عجمان من تخطيط موازنتها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، ووفق أعلى معايير الجودة، ودعم مسيرة التحوُّل الرقمي على مستوى الإمارة، وتعزيز جودة الحياة فيها، بما يفضي إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدائرة الهادفة إلى بناء منظومة مالية حكومية رائدة تسهم في تعزيز تنافسية عجمان.
وأشار آل علي إلى أن المشروع سيتيح مجموعة متكاملة من الأدوات والحلول البرمجية التي من شأنها دعم الجهات الحكومية على مستوى الإمارة. 

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