اتفاقية بين «دبي للإنترنت» و«الرابطة الهندية لشركات البرمجيات»

دبي (الاتحاد)

أبرمت مدينة دبي للإنترنت، شراكة استراتيجية مع الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات «ناسكوم»؛ لتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا وتنمية المواهب، وذلك على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال» 2024.

وتقدّم مدينة دبي للإنترنت، الدعم والتوجيه لأعضاء الرابطة الهندية الراغبين بتوسيع نطاق أعمالهم عبر وجودهم ضمن منظومة الأعمال المتكاملة في مدينة دبي للإنترنت، بما يضمن لهم تجربة سلسة وفعّالة لإطلاق أعمالهم التجارية بنجاح.

وشهد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت، على توقيع اتفاقية الشراكة التي تهدف إلى وضع إطار عمل واضح للتبادل التكنولوجي والاستثمار في القطاع.