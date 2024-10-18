«دو» و«اقتصاد وسياحة دبي» تتعاونان لتعزيز نمو الشركات الناشئة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو» إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لإطلاق مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز نمو أعمال الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتهدف الاتفاقية إلى دمج «دو» ضمن منظومة رخصة دبي الموحدة، التي تعد المصدر الرقمي الموحد والموثوق للمعلومات، للاطلاع من خلاله على تفاصيل التراخيص الخاصة بالشركات القائمة في دبي وضمن المناطق الحرّة.

وتسهم المبادرة بشكل مباشر في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي في مجال سهولة ممارسة الأعمال ودعم نجاح رواد الأعمال، وتم الإعلان رسمياً عن المبادرة بين الجانبين خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2024».

ويمثل هذا التعاون بين «دو» ودائرة السياحة والاقتصاد في دبي، خطوة مهمة نحو تعزيز الاستفادة من التطبيقات المتطورة في ممارسة الأعمال لدعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وإيجاد بيئة أعمال مثالية للابتكار ونجاح رواد الأعمال.