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اقتصاد

«إحصاء أبوظبي» يُطلق إصداراً جديداً من منصة «بيان»

«إحصاء أبوظبي» يُطلق إصداراً جديداً من منصة «بيان»
19 أكتوبر 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

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أطلق مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، في معرض جيتكس العالمي 2024، إصداراً جديداً من منصة «بيان» التي تستهدف تزويد متخذي القرار في حكومة أبوظبي بأحدث المؤشرات والتحليلات الإحصائية التي تتيح لهم متابعة أداء مختلف القطاعات، واتخاذ قرارات مستنيرة لمواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، بما يعزز من قدرة الإمارة على استشراف المستقبل.
ويأتي هذا الإصدار في إطار الجهود المستمرة لدعم التحول الرقمي، وتمكين الحكومة بالبيانات والإحصاءات، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الطموحة لتحقيق الريادة في مجال البيانات.
وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي، إن منصة «بيان»، الموحدة لاتخاذ القرار، تجسد جانباً من ريادة أبوظبي في عالم البيانات، وتبرز في الوقت ذاته قوة الجهود الجماعية في تعزيز التنمية المستدامة، حيث يمثل نجاحنا في إطلاق المنصة ثمرة للتعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين الذين قدموا بيانات قيمة للمركز، مما أسهم في وضع أسس للحلول المبتكرة التي تترك أثراً كبيراً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
وأضاف أن المركز والتزاماً برؤية قيادتنا الرشيدة واستراتيجية أبوظبي الطموحة، يلتزم بتمكين متخذي القرار في الحكومة من صياغة سياسات واستراتيجيات مستنيرة من خلال حلول متطورة لمعالجة التحديات بفعالية، والاستفادة من الفرص الناشئة بالاستناد إلى البيانات.
ويتيح الإصدار الجديد من «بيان» مجموعة من الخدمات الذاتية المتطورة، التي تشمل إمكانية تخصيص الرسومات البيانية والتصويرية الذكية لاستعراض السيناريوهات المستقبلية وتوقع تأثير السياسات والخطط الحكومية على مختلف القطاعات.
من جانبها، قالت بدرية عبدالله عبيد، المديرة التنفيذية لقطاع الاستشراف والاتصال في المركز، إنه بفضل حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة في منصة «بيان»، يُمكن للمستخدمين من الجهات الحكومية الحصول على إجابات سريعة تستند إلى بيانات دقيقة يتم عرضها على هيئة رسومات تصويرية تفاعلية تغطي مختلف القطاعات، كما تتيح المنصة إمكانية الوصول إلى البيانات المكانية لتحليل الأنماط الجغرافية، مما يعزز من فهم تأثير السياسات على المناطق المختلفة في الإمارة.

إحصاء أبوظبي
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