السبت 19 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للمحاسبة» يوظف التحول الرقمي لتعزيز كفاءة الحوكمة والتدقيق

«الإمارات للمحاسبة» استعرض دفع عجلة التحول الرقمي في التدقيق والمحاسبة (من المصدر)
19 أكتوبر 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: تعزيز التنافسية الوطنية في المجالات البحثية والتكنولوجية
الإمارات تنضم إلى الالتزامات المشتركة لدعم «الأونروا»

اختتم جهاز الإمارات للمحاسبة بنجاح مشاركته في معرض جيتكس العالمي 2024، أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا، والذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
واستعرض الجهاز في جناحه في المعرض جهوده لدفع عجلة التحول الرقمي في مجالات التدقيق والمحاسبة، وأبرز الحلول الذكية والمبتكرة التي يعتمدها لتعزيز كفاءة وجودة عمليات التدقيق والحوكمة لمختلف مؤسسات وهيئات الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة.
وأعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، خلال مشاركته في المعرض، اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين مع كل من شركة SAP، وشركة Core42 كما كشف الجهاز عن ثلاثة حلول تكنولوجية مبتكرة طورها الجهاز لتعزيز دقة وموثوقية وشفافية التقارير الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة.
وأكدت هيفاء الشمري، مدير قطاع الإسناد المؤسسي لدى جهاز الإمارات للمحاسبة، أن المشاركة في معرض جيتكس العالمي تعكس حرص الجهاز على تأكيد ريادته العالمية في مجال تسخير أحدث التقنيات، وتبني الحلول المبتكرة لتطوير عمليات الرقابة المالية والمحاسبة والحوكمة، ضمن الجهات الاتحادية، بما يساهم في تعزيز سمعة ومكانة الدولة، ويؤكد الثقة العالمية في نظامها المالي. 
وأضافت هيفاء الشمري: «نسعى في جهاز الإمارات للمحاسبة لترسيخ ثقافة الحوكمة الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة، وتمكينها من تبني أفضل التجارب والممارسات التي تعزز مبادئ النزاهة والشفافية والإدارة السليمة لديها».
وتفصيلاً، جاءت اتفاقية الشراكة التجارية مع شركة SAP بهدف تبني حلول RISE with SAP المتكاملة لإدارة الموارد البشرية والشؤون المالية ضمن عمليات الجهاز، وستساعد هذه الشراكة في توحيد الإجراءات ضمن إطار عمل موحد، وتعزز كفاءة البنية التحتية الرقمية للجهاز، وتساهم بتطوير عملياته المؤسسية، الأمر الذي سيمكن صناع القرار في الجهاز من اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على بيانات وتحليلات لحظية ودقيقة.

التحول الرقمي
الإمارات
جهاز الإمارات للمحاسبة
جيتكس
أسبوع جيتكس للتقنية
معرض جيتكس للتقنية
معرض جيتكس جلوبال
معرض جيتكس
أسبوع جيتكس
جيتكس للتقنية
جيتكس جلوبال
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بجوار مبانٍ مدمرة في جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
200 ألف فلسطيني بلا طعام في جباليا منذ 14 يوماً
اليوم 01:09
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يستميلان العرب الأميركيين في ميشيغان
اليوم 01:09
سيارات تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تشديد أميركي أممي على ضرورة إفراج الحوثي عن الموظفين المختطفين
اليوم 01:09
عناصر من الجيش الأردني
الأخبار العالمية
الأردن ينفي اجتياز عسكريين حدوده الغربية نحو إسرائيل
اليوم 01:09
جورجيا ميلوني ونجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: الحل الدبلوماسي مقدم على الحرب والعنف والدمار
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©