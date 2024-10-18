«الإمارات للمحاسبة» يوظف التحول الرقمي لتعزيز كفاءة الحوكمة والتدقيق

دبي (الاتحاد)

اختتم جهاز الإمارات للمحاسبة بنجاح مشاركته في معرض جيتكس العالمي 2024، أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا، والذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

واستعرض الجهاز في جناحه في المعرض جهوده لدفع عجلة التحول الرقمي في مجالات التدقيق والمحاسبة، وأبرز الحلول الذكية والمبتكرة التي يعتمدها لتعزيز كفاءة وجودة عمليات التدقيق والحوكمة لمختلف مؤسسات وهيئات الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة.

وأعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، خلال مشاركته في المعرض، اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين مع كل من شركة SAP، وشركة Core42 كما كشف الجهاز عن ثلاثة حلول تكنولوجية مبتكرة طورها الجهاز لتعزيز دقة وموثوقية وشفافية التقارير الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة.

وأكدت هيفاء الشمري، مدير قطاع الإسناد المؤسسي لدى جهاز الإمارات للمحاسبة، أن المشاركة في معرض جيتكس العالمي تعكس حرص الجهاز على تأكيد ريادته العالمية في مجال تسخير أحدث التقنيات، وتبني الحلول المبتكرة لتطوير عمليات الرقابة المالية والمحاسبة والحوكمة، ضمن الجهات الاتحادية، بما يساهم في تعزيز سمعة ومكانة الدولة، ويؤكد الثقة العالمية في نظامها المالي.

وأضافت هيفاء الشمري: «نسعى في جهاز الإمارات للمحاسبة لترسيخ ثقافة الحوكمة الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة، وتمكينها من تبني أفضل التجارب والممارسات التي تعزز مبادئ النزاهة والشفافية والإدارة السليمة لديها».

وتفصيلاً، جاءت اتفاقية الشراكة التجارية مع شركة SAP بهدف تبني حلول RISE with SAP المتكاملة لإدارة الموارد البشرية والشؤون المالية ضمن عمليات الجهاز، وستساعد هذه الشراكة في توحيد الإجراءات ضمن إطار عمل موحد، وتعزز كفاءة البنية التحتية الرقمية للجهاز، وتساهم بتطوير عملياته المؤسسية، الأمر الذي سيمكن صناع القرار في الجهاز من اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على بيانات وتحليلات لحظية ودقيقة.