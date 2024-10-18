«الشارقة للبحوث والتكنولوجيا» يعلن شراكة مع «بلدر آي»

دبي (الاتحاد)

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP) شراكة استراتيجية مع شركة «بلدر آي»، تتيح للشركات الناشئة في النظام البيئي للحديقة إمكانية إنشاء برامج وتطبيقات مخصصة بسهولة.

يهدف هذا التعاون إلى توفير الأدوات الرقمية التي تساعد الشركات على التوسع بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، بغض النظر عن خلفيتها التقنية، ما يعزز التحول الرقمي ويحفز الابتكار.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش أسبوع جيتكس للتقنية، حيث يستعرض مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وشركة «بلدر آي» أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية الرائدة.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «نحن سعداء بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع (بلدر آي)، وهي منصة معروفة ببرمجياتها القابلة للتخصيص والمبنية على الذكاء الاصطناعي، وهذا التعاون سيمكن الشركات الناشئة في بيئتنا المزدهرة من الوصول إلى الخبرات والأدوات الضرورية لتطوير التطبيقات والبرامج التي تعتبر ضرورية لتحقيق التحول الرقمي السريع، ونحن واثقون من أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز نمو الشركات الناشئة وتسريع الابتكار».