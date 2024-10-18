لمياء الشامسي لـ«الاتحاد»: دمج الذكاء الاصطناعي في الإصدار الثاني من منصة الشارقة الرقمية

دبي (الاتحاد)

نجحت دائرة الشارقة الرقمية في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإصدار الثاني من منصة الشارقة الرقمية، حيث تمت إضافة خدمة الدردشة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تسهل الوصول إلى المعلومات الحكومية الموثوقة، حسب لمياء عبيد الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية.

وقالت الشامسي لـ«الاتحاد»، على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024، إنه سيتم العمل على تسخير الذكاء الاصطناعي في أمور مثل رفع الإنتاجية، وتسريع الخدمات، وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات.

وأكدت، أن دائرة الشارقة الرقمية تلتزم بتوظيف التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، إيماناً منها بأهمية هذه التقنيات في ترسيخ التميُّز الرقمي والابتكار لتقديم خدمات سلسة تتسم بالموثوقية والأمان، وفقاً لرؤية الإمارة وتوجهات دولة الإمارات لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي قدماً.

واستكملت «بالطبع عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي، لا بدّ من ذكر البيانات، حيث يُعتبر الذكاء الاصطناعي إحدى الأدوات الأساسية في تحليل البيانات الضخمة بشكل فوري، وتوفير نظرة شاملة تساعد في اتخاذ القرارات الاستباقية السليمة، لذلك نحرص على تعزيز قدرة الإمارة في استخدام البيانات عبر وضع استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وضمان خصوصيتها».



مشروعات رقمية

وحول أبرز المشروعات الرقمية التي تم اعتمادها خلال عام 2024 في حكومة الشارقة، أكدت الشامسي، أنه تم اعتماد مشروع منصة الشارقة للخدمات العقارية «عقاري»، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منظومة رقمية موحدة، لربط الخدمات العقارية في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، وتبسيطها ورفع كفاءتها، ما يسهم في دعم وصول المستخدمين إلى الخدمات العقارية، وتعزيز جودتها.

وأضافت «إن هناك أيضاً عدداً من المشاريع الأخرى التي يتم العمل عليها، مثل منصة موحدة لإصدار الرخص التجارية تتيح لأصحاب الأعمال الجدد تقديم طلبات للحصول على تراخيص الأعمال، وتسهم في تبسيط العملية من خلال دمج الخدمات المعاد تصميمها مع الجهات المعنية».

وتابعت: «إنه فضلاً عن ذلك، توجد مبادرة استراتيجية تهدف إلى توحيد البيانات الجغرافية المكانية على مستوى حكومة الشارقة من أجل تعزيز عملية اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات، ودعم الابتكار من خلال توفير بيانات مكانية موثوقة وموحدة، وتتّسم بسهولة الوصول إليها».



خدمات موثوقة

وقالت: «تعتبر منصة الشارقة الرقمية، والتطبيق الخاص بها من أهم المشاريع التي نعتز بإنجازها، حيث توفر المنصة قناة رقمية موحدة للحصول على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الشارقة، وتوظّف الدائرة أحدث التقنيات والخصائص المتنوعة والمرنة في المنصة لتمكين جميع المتعاملين من الحصول على الخدمات خلال دقائق قليلة، ووفق أعلى درجات الأمان».

ونوهت بأنه تم إطلاق الإصدار الثاني من المنصة الذي يتميّز بتجربة مستخدم أُعيد تصميمها بميزات جديدة مبتكرة تدعم استراتيجية النمذجة الخاصة بالمنصة، بهدف تعزيز تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات، ويشمل هذا التحديث مكونات رئيسية عدة، من أبرزها خدمة الدردشة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تسهل الوصول إلى المعلومات الحكومية الموثوقة، فضلاً عن تقييمات «الشارقة الرقمية»، والدفع، ودليل الخدمات، إضافة إلى عدد من الخدمات المحسّنة، مثل: خدمات «سيوا»، وخدمة دفع رسوم المواقف العامة.