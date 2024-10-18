«الاتحادية للضرائب»: التركيز على العمليات الروبوتية لتطوير الخدمات

دبي (الاتحاد)

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، نجاح مشاركتها في الدورة الـ 44 لمعرض «جيتكس جلوبال 2024» الذي أقيمت فعالياته على مدى خمسة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 6.500 عارض، و1.800 متحدث من 180 دولة.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «شهدت منصِّة الهيئة في المعرض إقبالاً كبيراً من ممثلي الجهات المُشارِكة من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الزوار من الأفراد الذين أعربوا عن اهتمامهم وإعجابهم بالخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة».

وأضاف البستاني، في بيان صحفي أمس: «استهدفنا من خلال مشاركتنا في (جيتكس جلوبال 2024)، الاطلاع على أحدث التقنيات للاستفادة منها في عمليات التطوير والتحديث المستمرة للخدمات الضريبية، وتبادل الخبرات مع الجهات المُشاركة لتوفير خدمات ذكية بمواصفات عالمية، وفي الوقت ذاته تمكنت الهيئة من تسليط الضوء خلال المعرض على مبادراتها وإنجازاتها في مجال العمليات الروبوتية والتحول الرقمي ومواكبة النظام الضريبي لاستراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات اعتماداً على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يُدعم الجهود المبذولة لتصفير البيروقراطية، واستمرارية المُحافظة على رضا المُتعاملين».

وأوضح البستاني: «حظيت مُبادرات ومشاريع الهيئة في مجال تصفير البيروقراطية باهتمام كبير من زوار منصِّة الهيئة في المعرض، فقد تمكنت الهيئة من تنفيذ 29 عملية تصفير للبيروقراطية في خدماتها، شملت 15 خدمة بنسبة 34% من إجمالي خدمات الهيئة، من بينها استرداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، والتسجيل لضريبة الشركات ولضريبة القيمة المضافة وللضريبة الانتقائية والمجموعات الضريبية، وتعديل السجلات الضريبية، ونستهدف تحقيق 70 عملية تصفير خلال السنوات الثلاث المقبلة».