«إي آند الإمارات» تطلق منصة اتصال متقدمة لربط الشبكات

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «إي آند الإمارات» منصة «اتصال الجيل القادم» المخصصة للشركات (Next Generation Connectivity platform )، والمصممة لتمكنها من بناء حلول سحابية بطريقة آمنة وقابلة للتطوير وفعالة عبر الشبكات العامة والخاصة والهجينة.

وتضم هذه المنصة شبكات «TrustNet» و«5G» و«AI Net» لتوفير اتصال سلس، وخاصية ربط الفروع المؤسسية ومراكز البيانات والمواقع التابعة لجهات خارجية بمزودي خدمات الحوسبة السحابية الرائدين، مثل «AWS» و«Microsoft Azure» و«Oracle Cloud Infrastructure» وغيرهم، وتضمن خدمة الشبكة الخاصة والعامة المُدارة بالكامل، الموثوقية والأمان العالي والدعم الشامل على مدار الساعة، ما يجعلها مثالية للشركات التي تسعى إلى تحسين الأداء واستمرارية الأعمال.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «إي آند الإمارات»: «سيغير إطلاق هذه المنصة بالتأكيد الطريقة التي تعمل بها الشركات، حيث يعد الطلب المتزايد على الاتصال الآمن وعالي السرعة إحدى الأولويات التي نركز عليها، وإن خدماتنا الجديدة، خاصة المتعلقة بتوسيع وتكامل قدرات الشبكة الخاصة والعامة والهجينة مع الاتصال المتعدد بتقنية السحابة، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات والأتمتة، تضمن توفير اتصال فائق السرعة وآمن وموثوق لعملائنا، حتى في أكثر البيئات التي تتطلب اعتماداً كبيراً على تقنية السحابة».

وأضاف: «إن هذا الإنجاز مهم بشكل خاص، وإن هذه المنصة ستكون بمثابة العمود الفقري للاتصال لمبادرات حكومة دولة الإمارات، الهادفة لبناء مدن ذكية، والتي تتضمن إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتمكين الابتكار والنمو عبر مختلف القطاعات من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية».