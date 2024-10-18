شرطة دبي تعرض نظام الرد على استفسارات السياح خلال «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2024» الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، بعد عرض أحدث ابتكاراتها وخدماتها الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، والتعريف بالمبادرات الشرطية.

وعرضت شرطة دبي نظام «التوأم الرقمي للشرطة السياحية»، وهو نظام ذكي خاص يرد على الاستفسارات والشكاوى المُقدمة من قبل السياح بشكل آلي، وبطريقة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيساهم في تقديم خدمات متقدمة للسياح عبر الحصول على المعلومات والشكاوى والرد عليها بشكل سريع ودقيق، وعلى مدار الساعة.

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها في معرض جيتكس، الموقع الإلكتروني الخاص بالقمة الشرطية العالمية، وقدمت شرحاً حول جوائزها الهادفة إلى الاحتفاء بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة والعاملين كافة في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم ممن يسخرون وقتهم وحياتهم، للحفاظ على المجتمعات العالمية والمحلية آمنة مستقرة، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير الدولية رغم كل التحديات.

وقدمت شرطة دبي شرحاً لزوار المنصة حول أبرز محاور وأهداف القمة الشرطية العالمية المزمع عقدها العام المقبل 2025 في دبي، في الفترة من 13 حتى 15 مايو المقبل.