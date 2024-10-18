السبت 19 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شرطة أبوظبي تُوقِّع 3 مذكرات تفاهم خلال «جيتكس»

خلال توقيع إحدى مذكرات التفاهم
19 أكتوبر 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: تعزيز التنافسية الوطنية في المجالات البحثية والتكنولوجية
الإمارات تنضم إلى الالتزامات المشتركة لدعم «الأونروا»

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ثلاث مذكرات تفاهم مع «شركة إي آند الإمارات» و«شركة هواوي» و«شركة داهوا التكنولوجيا»، وذلك ضمن جهودها في مواكبة التطورات التقنية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ضمن اهتمامها بتبنِّي أحدث التقنيات، وتعزيز التعاون مع الشركاء تحقيقاً لرؤية الحكومة في جعل إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الآمنة عالمياً.
وقع مذكرات التفاهم خلال معرض جيتكس 2024 بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، مؤكداً الحرص المستمر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع مختلف الجهات وتبادل المعرفة والخبرات، لافتاً إلى التزام شرطة أبوظبي بتبني أحدث التقنيات المعاصرة.
وأوضح أن الشراكة مع «إي آند الإمارات» تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة بشرطة أبوظبي، وتوسيع تغطية وسعة الشبكات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدَّمة للمجتمع، وتلبية الاحتياجات المتزايدة، بالإضافة إلى ضمان استمرارية العمليات التشغيلية بأعلى مستويات الكفاءة والأمان والسرعة، حيث ستسهم في تحسين كفاءة شبكات الاتصالات في شرطة أبوظبي، وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم العمليات الأمنية.
وأكد أن مذكرة التفاهم مع شركتي هواوي وداهوا التكنولوجيا تمثل خطوة مهمة لتبني أحدث التقنيات المعاصرة، لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، للنهوض بالعمل الأمني والاستفادة من أحدث الحلول التقنية في إنتاج وتصنيع الأجهزة والأنظمة الذكية، مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بالارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، وترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل.

جيتكس
الإمارات
شرطة أبوظبي
جيتكس للتقنية
أسبوع جيتكس للتقنية
معرض جيتكس للتقنية
معرض جيتكس جلوبال
معرض جيتكس
أسبوع جيتكس
جيتكس جلوبال
مكتوم الشريفي
مكتوم علي الشريفي
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بجوار مبانٍ مدمرة في جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
200 ألف فلسطيني بلا طعام في جباليا منذ 14 يوماً
اليوم 01:09
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يستميلان العرب الأميركيين في ميشيغان
اليوم 01:09
سيارات تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تشديد أميركي أممي على ضرورة إفراج الحوثي عن الموظفين المختطفين
اليوم 01:09
عناصر من الجيش الأردني
الأخبار العالمية
الأردن ينفي اجتياز عسكريين حدوده الغربية نحو إسرائيل
اليوم 01:09
جورجيا ميلوني ونجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: الحل الدبلوماسي مقدم على الحرب والعنف والدمار
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©