شرطة أبوظبي تُوقِّع 3 مذكرات تفاهم خلال «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ثلاث مذكرات تفاهم مع «شركة إي آند الإمارات» و«شركة هواوي» و«شركة داهوا التكنولوجيا»، وذلك ضمن جهودها في مواكبة التطورات التقنية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ضمن اهتمامها بتبنِّي أحدث التقنيات، وتعزيز التعاون مع الشركاء تحقيقاً لرؤية الحكومة في جعل إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الآمنة عالمياً.

وقع مذكرات التفاهم خلال معرض جيتكس 2024 بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، مؤكداً الحرص المستمر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع مختلف الجهات وتبادل المعرفة والخبرات، لافتاً إلى التزام شرطة أبوظبي بتبني أحدث التقنيات المعاصرة.

وأوضح أن الشراكة مع «إي آند الإمارات» تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة بشرطة أبوظبي، وتوسيع تغطية وسعة الشبكات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدَّمة للمجتمع، وتلبية الاحتياجات المتزايدة، بالإضافة إلى ضمان استمرارية العمليات التشغيلية بأعلى مستويات الكفاءة والأمان والسرعة، حيث ستسهم في تحسين كفاءة شبكات الاتصالات في شرطة أبوظبي، وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم العمليات الأمنية.

وأكد أن مذكرة التفاهم مع شركتي هواوي وداهوا التكنولوجيا تمثل خطوة مهمة لتبني أحدث التقنيات المعاصرة، لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، للنهوض بالعمل الأمني والاستفادة من أحدث الحلول التقنية في إنتاج وتصنيع الأجهزة والأنظمة الذكية، مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بالارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، وترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل.