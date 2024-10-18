جناح حكومة أبوظبي بـ«جيتكس» يشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية في الدفاع المدني

دبي (الاتحاد)

اختتمت حكومة أبوظبي مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2024 بنجاح كبير، حيث أطلقت المؤسسات الحكومية والأكاديمية المشاركة ضمن جناح حكومة أبوظبي تحت شعار «نحو حكومة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، عدداً من المبادرات المبتكرة التي تدعم جهود التحول إلى الجيل المقبل من الخدمات الحكومية، وأبرمت على مدى خمسة أيام من انعقاد المعرض، مجموعة واسعة من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية بالاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات، التي تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات.

وشهد اليوم الختامي في جناح حكومة أبوظبي بمعرض جيتكس العالمي 2024، توقيع عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية بين هيئة أبوظبي للدفاع المدني وشركة الرؤية العربية لأنظمة المعلومات، لتعزيز قدرات الهيئة على تقديم مجموعة شاملة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك توفير وحدات عمل عالية الأداء، والشاشات، والبنية التحتية للشبكة، وأنظمة الصوت الحديثة، وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وضمان التواصل الفعَّال أثناء حالات الطوارئ، باستخدام أنظمة المراقبة المتقدمة، ونظام التعرف التلقائي على لوحات الأرقام، لتحسين عملية التعرف على المركبات.

ووقَّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اتفاقية مع شركة «كلر وركس للكمبيوتر» لتوريد خدمات الصيانة وإصلاح الأجهزة، وضمان سير العمليات بسلاسة من خلال توفير الدعم الروتيني والدعم الفوري عند الطلب.

وتشمل الشراكة توفير المواد اللازمة، ونشر فريق متخصص من الفنيين لإجراء الفحوص الدورية والإصلاحات اللازمة، ما يقلل من فترات التعطل، ويرفع من الإنتاجية.

وأبرمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اتفاقية مع شركة يونايتد سيكيورتي جروب لتقديم خدمات صيانة شاملة لكابلات الشبكة والاتصال.

وتركز هذه الشراكة على ضمان موثوقية عمل شبكات الاتصالات من خلال إجراء الصيانة الدورية والإصلاحات الفورية.

وسيجري فريق متخصص من المهندسين عمليات فحص منتظمة ومعالجة أي مشكلات فنية لضمان الاستمرارية التشغيلية.

واختتمت حكومة أبوظبي مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس العالمي 2024، بتقديم الشكر لأكثر من 30 مؤسسة حكومية وأكاديمية في أبوظبي، والشركاء الاستراتيجيين، لمشاركتهم المميزة في هذه الدورة.

وخلال مشاركة الجهات الحكومية في أبوظبي في معرض جيتكس العالمي، استعرضت الجهات الحكومية في أبوظبي منصات رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها الجيل الثالث لمنصة خدمات أبوظبي الحكومية «تم 3.0»، وتطبيق صحتنا، والمنصة التعليمية «طموح»، وغيرها.

ووقَّعت اتفاقيات استراتيجية عدة في إطار التزام حكومة أبوظبي المتواصل بتقديم خدمات حكومية فاعلة وسهلة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وستسهم هذه المبادرات في إرساء معايير جديدة في مجال الحوكمة الرقمية، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية تواكب متغيرات المستقبل.