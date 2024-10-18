12.9 مليار درهم أرباح صافية لبنك أبوظبي الأول

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك أبوظبي الأول، أرباحاً صافية بلغت 12.9 مليار درهم بنمو نسبته 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 23.9 مليار درهم، في حين بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة 15.3 مليار درهم، بنمو نسبته 15%، بحسب البيانات المالية التي أفصح عنها البنك أمس.

وتظهر البيانات أن البنك سجل في الربع الثالث أرباحاً بقيمة 4.5 مليار درهم، بنمو نسبته 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الموجودات 1.2 تريليون درهم، بزيادة قدرها 5% منذ بداية العام، ووصلت القروض والسلفيات إلى 528 مليار درهم، وبلغت الودائع 820 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد البنك في بيان صادر عنه أن المجموعة حافظت على جودة الموجودات، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.8%، مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 140%.

وسجل البنك أداءً قوياً على مستوى العمليات التشغيلية، نتيجة الاستثمارات المتواصلة في أفضل الكفاءات وأحدث التقنيات، ما تجسد في وصول نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى 24.3%.

كذلك شهدت إيرادات شبكة البنك الدولية نمواً بنسبة 33%، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

ومع الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية التنموية الطموحة للبنك، وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين، بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «النتائج القوية تعكس استراتيجيتنا القائمة على وضع العملاء في مقدمة الأولويات، مع تحقيق قيمة أكبر للمساهمين».

وأضافت: «يعكس نمو إجمالي الموجودات الذي بلغ 1.2 تريليون درهم الدور المحوري الذي يلعبه بنك أبوظبي الأول، ويرسخ مكانته الرائدة بين المؤسسات المالية في المنطقة، ويدعم خططنا الاستثمارية المستقبلية، كما عزز البنك مكانته الرائدة في مجال التمويل المستدام، حيث قدم حتى الآن تسهيلات لمشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 216 مليار درهم، أو ما نسبته 43% من تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 بقيمة 500 مليار درهم».