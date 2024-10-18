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اقتصاد

33.5 مليار درهم أرباح صافية لـ 5 بنوك وطنية في 9 أشهر

33.5 مليار درهم أرباح صافية لـ 5 بنوك وطنية في 9 أشهر
19 أكتوبر 2024 01:06

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية لخمسة بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، والتي أعلنت نتائج أعمالها للأشهر التسعة الأولى من 2024 حتى أمس، إلى 33.519 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 8.4% تعادل زيادة بقيمة 2.6 مليار درهم تقريباً، مقارنة مع الأرباح الصافية التي حققتها في الفترة المقابلة من 2023 والتي بلغت قيمتها 30.92 مليار درهم، بحسب البيانات المالية المفصح عنها للبنوك الخمسة.
ويعتبر النمو في الأرباح الصافية للبنوك التي أعلنت نتائجها، ومن ضمنها البنكان الأكبر في الدولة «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني»، مؤشراً مهماً على استمرار زخم النمو في قطاعات الأعمال المختلفة في السوق المحلية، كما تعكس قوة الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وقدرته على تعزيز ثقة المستثمرين واستمرار تدفق الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي في السوق المحلية.
وتظهر البيانات أن بنك أبوظبي الأول تمكن من تحقيق نمو في أرباحه الصافية بنسبة 4.03% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، لترتفع إلى 12.9 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 8.74% خلال الفترة نفسها، وبلغت 19.02 مليار درهم.
وأفصح مصرف الشارقة الإسلامي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 903 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024 بنمو بلغت نسبته 17.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وارتفعت أيضاً الأرباح الصافية لبنك الشارقة لتصل إلى 296 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع خسائر بلغت قيمتها 122 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2023.
وبلغت الأرباح الصافية لبنك أم القيوين الوطني 400 مليون درهم خلال الفترة نفسها بارتفاع قيمته نحو 15 مليون درهم بنمو 3.9% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2023.

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