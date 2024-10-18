10 مليارات درهم مكاسب القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قدمت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية دعماً لأسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث ضخت سيولة استثمارية جديدة بلغت قيمتها 124 مليون درهم كصافي شراء، فيما تدفقت سيولة جديدة من المستثمرين الأجانب إلى سوق أبوظبي بلغت قيمتها 180 مليون درهم كصافي شراء، ما أسهم في تماسك الأسواق وبقائها في المنطقة «الخضراء»، مقارنة مع مستويات إغلاقها الأسبوع الماضي.

ولذا تمكنت الأسواق من الاحتفاظ بجزء من مكاسبها السوقية بقيمة بلغت 10 مليارات درهم تقريباً.

وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 94.4 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 1.35 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.45 مليار درهم.

وتمكن المؤشر العام للسوق من الإغلاق في المنطقة «الخضراء»، مرتفعاً عند مستوى 9287.69 نقطة أمس بزيادة قيمتها 26.8 نقطة، تعادل 0.29% مقارنة مع مستوى الإغلاق البالغ 9260.86 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 37 شركة مقابل تراجع أسعار 44 شركة، فيما أغلقت 33 شركة على استقرار من دون تغيير في أسعار إغلاقها أمس، مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بقيمة 6 مليارات درهم، لتبلغ 2.88 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، مقارنة مع 2.874 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي.

وتظهر البيانات، أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ المزيد من السيولة النقدية الجديدة في سوق العاصمة أبوظبي، حيث بلغت محصلة تداولاتهم خلال الأسبوع نحو 180 مليون درهم صافي شراء، فيما استحوذ نشاطهم على ما يقارب 35% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الجلسات الخمس التي شهدها الأسبوع.

وتظهر البيانات، أن المستثمرين المؤسساتيين استمروا أيضاً بزيادة استثماراتهم في السوق، حيث بلغت محصلة تداولاتهم خلال الأسبوع الماضي نحو 94 مليون درهم صافي شراء.

إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي إبرام 43 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 576 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.52 مليار درهم.

وارتفع المؤشر العام للسوق إلى 4469.25 نقطة بزيادة نحو 29 نقطة تعادل زيادة بنسبة 0.6% مقارنة مع 4440.68 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية بنحو 4 مليارات درهم خلال الأسبوع، لتصل إلى مستوى 749 مليار درهم عند إغلاق أمس.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال هذا الأسبوع نحو 748.54 مليون درهم، لتشكل ما يقارب 49.30% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 769.25 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 50.67% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 20.71 مليون درهم، كمحصلة بيع.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 1.060 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 69.81% من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 1.029 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 67.79% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 30.70 مليون درهم، صافي شراء.