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اقتصاد

«مالية عجمان» توقع مذكرة تفاهم مع «أوراكل»

«مالية عجمان» توقع مذكرة تفاهم مع «أوراكل»
20 أكتوبر 2024 02:19

عجمان (الاتحاد)

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أعلنت دائرة المالية في عجمان، إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة أوراكل العالمية تهدف إلى تبادل الخبرات ودعم اتخاذ القرار، وتفعيل أدوات الاختبار الحديثة.
 وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز تعاونهما المشترك في مجالات التدريب وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة لكلا الطرفين، وفقاً للتخصصات التي يتميّز بها كل منهما؛ حيث ستسهم الدائرة في توفير المعارف في المجال المالي، بينما ستقدم أوراكل الدعم في مجالات الابتكار.
ورحب مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها ستسهم في توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز استفادة الجهات الحكومية في عجمان.
وقال: «يأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرصنا على توسيع قاعدة شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة في المنطقة، واستثمارها في تقديم قيمة مضافة لشركائنا في شتى الجهات الحكومية ودعم مبادراتهم في التحوُّل الرقمي لعملياتهم المالية، وصولاً إلى تحقيق رؤيتنا في تمكين استدامة العمل المالي في الإمارة».

دائرة المالية
عجمان
أوراكل
شركة أوراكل
الذكاء الاصطناعي
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