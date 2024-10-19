الأسهم الأميركية تواصل مكاسبها للأسبوع السادس على التوالي

شريف عادل (واشنطن)

سجل مؤشرا إس آند بي 500 و داو جونز الصناعي مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، وأكملا ستة أسابيع متتالية من المكاسب، فيما اعتبر استمراراً للأداء القوي للأسهم الأميركية، والذي بدأ قبيل تخفيض معدلات الفائدة الرئيسية في الاقتصاد الأكبر في العالم، في شهر سبتمبر الماضي.

وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.40 % ليغلق عند 5.864 نقطة، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 36.86 نقطة أو 0.09 % ليصل إلى 43.275 نقطة.

كما قفز مؤشر ناسداك، مدفوعاً بارتفاع أسهم نتفليكس بعد إعلانها عن نتائج أرباح قوية، بنسبة 0.63% ليغلق عند 18.489 نقطة.

وتمكنت المؤشرات الرئيسية الثلاثة من تسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية في عام 2024 لكل من مؤشري داو جونز الصناعي وإس آند بي، حيث ارتفعا بنسبتي 0.96 % و0.85 % على التوالي خلال الأسبوع. أما مؤشر ناسداك فقد سجل زيادة بنسبة 0.80%.

وارتفعت أسهم نتفليكس بنسبة 11 % يوم الجمعة بعد أن تفوقت شركة البث العملاقة على توقعات وول ستريت فيما يتعلق بالأرباح والإيرادات للربع الثالث، وأعلنت عن ارتفاع بنسبة 35 % في عدد المشتركين في فئة الإعلانات مقارنة بالربع السابق.

كما أعلنت شركة بروكتر آند غامبل عن أرباح تجاوزت التوقعات، رغم أن الإيرادات جاءت أقل مما انتظره المحللون.

وحتى الآن، أعلنت أكثر من 70 شركة من شركات إس آند بي 500 عن أرباحها لهذا الموسم، وتمكنت 75% منها من التفوق على التوقعات، وفقاً لتقارير شركة FactSet لتحليل البيانات.

ورغم التوقعات بزيادة التقلبات في السوق مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يتوقع بعض المحللين استمرار ارتفاع الأسهم حتى نوفمبر.

وأشار روب ويليامز، كبير استراتيجيي الاستثمار في Sage Advisory، إلى أن هذا الأداء القوي يعود إلى توقع المستثمرين فوز المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن تكون سياساته أكثر دعماً للشركات من حيث الضرائب والتنظيمات.

‏وعلى نحو متصل، وصل سعر العملة المشفرة بيتكوين إلى أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو، حيث كان قريباً جداً من اختراق حاجز 69.000 دولار، ولم يبتعد عن ذلك إلا بمقدار دولارين فقط. وأوضح محللون أن البيانات تُظهر اتجاهاً مستمراً للارتفاع في سوق العملات الرقمية، ليبلغ إجمالي قيمة اقتصاد الأصول الرقمية 2.35 تريليون دولار، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 2.63 % خلال يوم الجمعة.

وقبل ساعة واحدة من إغلاق بورصة نيويورك، وصل سعر بيتكوين إلى 68.998 دولاراً لكل عملة.