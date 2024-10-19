«العملات المشفرة» تترقب نتائج الانتخابات الأميركية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تترقب أسواق العملات المشفرة نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية بعين الحذر، في الوقت الذي يحمل فيه فوز دونالد ترامب آمالاً متزايدة بتحقيق زيادة في الأسعار، بعد أن قدم ترامب نفسه للناخبين بأنه «رئيس مؤيد للبيتكوين»، بعدما أعلن صراحة دعمه لصناعة العملات المشفرة.

وتحمل احتمالية فوز كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة الأميركية توقعات بهبوط أسعار العملات المشفرة بسبب استمرار البيئة التنظيمية الصعبة التي ميزت قطاع العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد شركات العملات المشفرة خلال حقبة حكم الرئيس جو بايدن.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد أطلق مؤخراً منصّة للعملات المشفّرة «وورلد ليبرتي فاينانشال» والتي ستمكن المستخدمين من إعادة أو إقراض العملات الرقمية إلى أو من شخص لآخر.

وأكد ترامب أن المنصة تسعى إلى جذب الناس للعملات المشفّرة، عبر تأسيس منصة يمكن الوصول إليها بسهولة، وستستخدم بشكل أساسي «عملات مستقرة» مدعومة بعملة تقليدية، هي الدولار في أغلب الأحوال.

وخلال فترة رئاسته الفعلية للولايات المتحدة، وصف ترامب العملات المشفّرة بأنها احتيال، قبل أن يبدل موقفه حالياً ليتعهد بدعم العملات المشفرة في الولايات المتحدة وضمها إلى أجندته التي تحمل شعار «أميركا أولاً»، حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، إلى جانب تقديم سلسلة من الوعود لدعم صناعة العملات المشفرة، وأهمها تشكيل مجلس استشاري رئاسي لصناعة العملات المشفرة، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تقود صناعة العملات المشفرة قبل أن تقوم الصين والدول الأخرى بذلك.

تداعيات كبيرة

وتفصيلاً، ترى رانيا جول، محلل أول أسواق المال في شركة «إكس أس دوت كوم» أن نتائج الانتخابات الأميركية ستكون لها تداعيات كبيرة على سوق العملات المشفرة في العالم، حيث إن فوز ترامب قد يؤدي إلى ارتفاع سعر البيتكوين، في حين أن فوز كامالا هاريس قد يؤدي إلى العكس. وقالت: إن ذلك يرجع إلى أن دونالد ترامب نجح في جذب الاهتمام لقطاع التشفير من خلال قبول التبرعات لحملته الانتخابية بالعملات المشفرة وتخصيص جزء من منصة الحزب الجمهوري لهذه العملات، فضلاً عن إعلانه عن إطلاق منصة تشفير جديدة تُعرف باسم World Liberty Financial، والتي حظيت بانتشار واسع في مجتمع التشفير، حيث وصل عدد الأعضاء على صفحتها على تليجرام إلى ما يقرب من 150 ألف عضو.

وأوضحت أن «ترامب» يلقى أيضاً دعماً كبيراً من مجتمع العملات المشفرة، وفي المقابل لم يحصل الديمقراطيون وكامالا هاريس على نفس المستوى من الدعم، إذ تفتقر حملة هاريس للوضوح بشأن موقفها من العملات المشفرة، بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها سابقاً ضد شركات العملات المشفرة التي أثارت قلق المستثمرين.

وأشارت جول إلى أن تأثير احتمالات فوز دونالد ترامب على سوق العملات المشفرة يعتبر واضحاً ومتعدد الأبعاد في ظل التوقعات بأن فوز ترامب قد يؤدي إلى ارتفاعات ملحوظة في سعر البيتكوين، ولكن رغم ذلك فإن المستثمرين في سوق العملات المشفرة سيبقون حذرين، متوقعة أن تستمر التأثيرات السياسية في إحداث تقلبات في سوق العملات المشفرة مع اقتراب الانتخابات الأميركية، حيث يبقى المستثمرون في حالة ترقب للأحداث القادمة.

فرص الفوز

ومن جهته ذكر محمد حشاد، كبير استراتيجيي الأسواق في نور كابيتال، أن محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق المرشح الرئاسي لانتخابات 2024 دونالد ترامب، وضعت أسواق المال بشكل عام في اختبار صعب، حيث ركز المستثمرون على ما وراء الحادث وما قد يعنيه للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الجمهوري، لافتاً إلى أنه بمجرد التركيز على فرص فوز ترامب بدأت الإيجابية تتوغل في الأسواق.

وأشار حشاد، إلى أن هناك دليلاً آخر على أن العلاقة الإيجابية تزداد قوة بين مؤشرات الأسهم الأميركية وفرص فوز ترامب، كما أن هناك علاقة إيجابية بين مؤشر ستاندرد آند بورز500 وتحركات البيتكوين، مما أدى إلى صعود المؤشر والبيتكوين بعد الهجوم على ترامب وزيادة احتمالات فوزه، لافتاً إلى أنه يمكن القول إن المستثمرين في أسواق المال العالمية بصفة عامة وأسواق العملات المشفرة على وجه الخصوص يرجحون كفة فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية 2024.

وبدوره توقع جورج بافل، مدير عام منصة «كابكس دوت كوم» في منطقة الشرق الأوسط، أن يواصل المستثمرون مراقبة مواقف المرشحين للرئاسة الأميركية تجاه العملات المشفرة عن كثب، خاصة أن المناظرة التي جرت بين ترامب وهاريس أدت إلى إحداث تغيير لافت في المشهد السياسي، حيث تراجعت فرص ترامب في الفوز بانتخابات 2024 بشكل طفيف، ما قد يؤثر على توجهات السوق في الأسابيع القادمة.

انخفاض الأسعار

أكد جيمس ديفيز، المؤسس الشريك لمنصة تداول العملات المشفرة «كريبتو فالي إكستشنج»، أن المخاوف من رئاسة هاريس قد تحد بطريقة ما من سعر البيتكوين أو تدفعه لانخفاض مبالغ فيه وغير مبرر.

من جانبها، سلطت شركة «بيرنشتاين» الضوء على التأثير المحتمل للانتخابات الرئاسية على سوق العملات المشفرة، حيث أفاد تقرير صدر عنها بأن احتمالية فوز «هاريس» تحمل توقعات بالهبوط بسبب تزايد احتمالات استمرار البيئة التنظيمية الصعبة التي ميزت قطاع العملات المشفرة في السنوات الأخيرة في ظل الإدارة الحالية، منوهة بأن السيناريو الأكثر تفاؤلاً لسوق العملات المشفرة هو فوز«ترامب»، والذي قد يدفع البيتكوين إلى مستوى بين 80 ألفاً و90 ألف دولار بحلول الربع الرابع من هذا العام، نظراً لموقفه الداعم للعملات المشفرة.