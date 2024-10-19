«تدرا» تختتم مشاركتها في أسبوع «جيتكس جلوبال»

دبي (الاتحاد)

اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» مشاركتها في النسخة الرابعة والأربعين من أسبوع جيتكس جلوبال 2024، الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وتم في اختتام فعاليتها، تكريم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، وذلك على منصة الحكومة الرقمية، التي ضمت 37 جهة اتحادية.

ويشكل معرض جيتكس نافذة مهمة للهيئة، حيث تسعى من خلاله إلى استكشاف الأفكار المستقبلية، وتعزيز الابتكار في مسار التحول الرقمي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تمكين هذا التحول في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها إلى تعزيز التكامل الحكومي لتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز ريادة الدولة في مجالات الاقتصاد الرقمي والحياة الرقمية الشاملة.

وفي ختام مشاركتها في أسبوع جيتكس جلوبال 2024، كرمت الهيئة شركاءها الاستراتيجيين، وأثنت على دورهم المحوري في تطوير وتنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم أهداف الحكومة الرقمية، وتدعم مسيرة الابتكار الرقمي في دولة الإمارات.

كما أشادت «تدرا» بالإنجازات التي حققها تعاون ودعم الشركاء في مجالات متعددة، تشمل تحسين كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتبني أحدث الابتكارات التقنية.