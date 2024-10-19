5600 شركة ناشئة مسجلة في الإمارات بنهاية النصف الأول

أبوظبي (وام)

رسخت دولة الإمارات، مكانتها الإقليمية واحدةً من أبرز الدول الحاضنة للشركات الناشئة، بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة والمتكاملة، وسياسة الأعمال المرنة، والتشريعات المحفزة للابتكار في الدولة.

وبحسب المؤسسات الدولية، تتصدر دولة الإمارات المؤشرات العالمية المرتبطة بالشركات الناشئة، وذلك نتيجة جهودها المستمرة في خلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للابتكار، كما انعكست جهود حاضنات الشركات الناشئة في الدولة على تصنيف الإمارات في مواقع متقدمة ضمن المؤشرات التنافسية.

ووفقاً للبيانات الإحصائية الأخيرة لـ «STATISTA»، تصدرت الإمارات كأعلى دولة خليجية حاضنة للشركات الناشئة، بعد تسجيل أكثر من 5600 شركة ناشئة في أنحاء الدولة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت البيانات أن الإمارات تقود مشهد الشركات الناشئة المختصة بالتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث تمتلك حالياً أكثر من 550 شركة مختصة بهذا المجال.

تقارير صادرة مؤخراً عن مؤسسة الاستشارات والأبحاث العالمية «ستارت- أب جينوم»، أكدت أن إمارات الدولة المختلفة، تواصل تقدمها في المؤشرات الدولية، وتبرز كأسرع منظومات للشركات الناشئة نمواً في المنطقة، وذلك بقيادة كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة، حيث تدعم هذه الإمارات النمو المستمر والمستدام للشركات الناشئة بفضل تهيئة البيئة الاستباقية والمحفزة في القطاعات النوعية.

وفي تقرير للمؤسسة، حافظت أبوظبي على مكانتها كأسرع منظومة للشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة بين النصف الثاني من عام 2021 ونهاية العام الماضي 2023، محققة خلال الفترة ذاتها 4.2 مليار دولار من القيمة في منظومة شركاتها الناشئة.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي تمويلات الشركات في مراحل التأسيس المبكر نحو 224 مليون دولار، فيما وصل إجمالي تمويلات رأس المال المخاطر بين النصف الثاني من 2021 و2023 إلى أكثر من مليار دولار، بفضل الأنشطة المتنامية للشركات الناشئة العاملة تحت مظلة «Hub71».

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ «Hub71»: «تشهد (Hub71) إقبالاً متزايداً من شركات التكنولوجيا الناشئة، التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق قيمة اقتصادية كبيرة، وتخلق فرص عمل جديدة في أبوظبي».

وأضاف أن مجتمع الشركات الناشئة في الإمارة يواصل نموّه مدفوعاً بالبرامج المخصّصة التي تنفذها «Hub71»، وبشراكاتها الاستراتيجية، والتزامها بالابتكار، ما يُعزز من مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً وسريع النمو في مجال التكنولوجيا.

وأكد تطلع «Hub71» لتعزيز دعم الشركات الناشئة في القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع الاستدامة، عبر منظومة التكنولوجيا المناخية «Hub71+ ClimateTech»، تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية، وفتح آفاق واسعة للابتكار والنموّ.