%43.5 حصة الدول العربية من صادرات أبوظبي غير النفطية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

شكلت الصادرات السلعية غير النفطية إلى الدول العربية نسبة 43.5% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 20.9 مليار درهم، بحسب الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي.

وكشفت الإحصائيات أن الصادرات السلعية غير النفطية إلى الدول العربية بلغت 3.726 مليار درهم خلال شهر يناير، فيما بلغت قيمتها 3.4 مليار درهم خلال فبراير، ثم 3.54 مليار في مارس، ونحو 3 مليارات درهم في أبريل، و3.89 مليار درهم في مايو، وأخيراً 3.287 مليار درهم في يونيو الماضي.

وأكدت الإحصاءات استحواذ 3 دول على نسبة تتجاوز 61% من إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأبوظبي خلال النصف الأول من عام 2024.

وأكدت الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، أن السعودية جاءت في مقدمة الدول المستقبلة لصادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 25% وبقيمة 12.023 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارة، والتي بلغت 47.99 مليار درهم.

وأشارت الإحصاءات التي جاءت ضمن تقارير مركز «الإحصاء – أبوظبي» إلى أن سويسرا جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 22.32% وبقيمة 10.711 مليار درهم، في حين جاءت الهند في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الدول المستقبلة للصادرات غير النفطية لأبوظبي بقيمة 6.615 مليار درهم، وبنسبة تعادل 13.78% من إجمالي الصادرات.

وأظهرت التقارير أن صادرات أبوظبي غير النفطية إلى السعودية جاءت بواقع 2.189 مليار درهم في يناير، ثم 1.997 مليار درهم في فبراير، و2.074 مليار درهم في مارس، و1.769 مليار درهم في أبريل، لترتفع إلى 2.268 مليار درهم في مايو، وأخيراً 1.726 مليار درهم في يونيو الماضي.

وأوضحت التقارير أن صادرات أبوظبي غير النفطية إلى سويسرا جاءت بواقع 2.2 مليار درهم في مارس، و1.715 مليار درهم في أبريل، لترتفع بشكل ملحوظ إلى 5.486 مليار درهم في مايو، وأخيراً 1.308 مليار درهم في يونيو الماضي، لافتة إلى أن صادرات أبوظبي غير النفطية إلى الهند جاءت بواقع 386.9 مليون درهم في يناير، ثم 2.033 مليار درهم في فبراير، و336.62 مليون درهم في مارس، و184.56 مليون درهم في أبريل، لترتفع إلى 1.263 مليار درهم في مايو، وأخيراً 2.411 مليار درهم في يونيو الماضي.

ووفقاً لتقارير مركز «الإحصاء – أبوظبي»، فقد بلغ إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 48 مليار درهم، مشتملة على 5.635 مليار درهم في يناير، و6.811 مليار درهم في فبراير، ثم 7.741 مليار درهم في مارس، ونحو 6.159 مليار درهم في أبريل، في حين قفز حجم الصادرات في مايو إلى 13.1 مليار درهم، ونحو 8.536 مليار درهم في يونيو الماضي.