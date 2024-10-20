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اقتصاد

«الرقابة المالية» يُنظّم مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي

عبد الرحمن الحارب
21 أكتوبر 2024 02:00

دبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، يُنظّم جهاز الرقابة المالية النسخة الثانية من «مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024»، الذي ستنطلق فعالياته 24 أكتوبر الجاري، في دبي تحت شعار «مدقّق الغد».
ويشارك في المؤتمر نخبة من قادة وكبار المسؤولين وصُنّاع القرار وروّاد الأفكار والمختصين في عالم التدقيق والشؤون المالية والاقتصادية، وذلك لتبادل الخبرات والمعارف التي تسهم في استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، وإثراء القطاع الاقتصادي برؤى وتوجهات جديدة في الحوكمة والرقابة الداخلية.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود جهاز الرقابة المالية الرامية لترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال التدقيق الحكومي، وذلك من خلال المساهمة في رسم مسار مدقّقي المستقبل للارتقاء بقطاع التدقيق الحكومي وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في استخدام الموارد الحكومية في إمارة دبي.
وأكد عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أهمية نشر الوعي وترسيخ الثقافة المؤسّسية الخاصة بالتدقيق والحوكمة في عالم التدقيق الحكومي، باعتبارها من أهم الدعائم التي تسهم في إرساء أسس الأمان والاستقرار المالي.
وقال: «يواكب المؤتمر التقدم السريع الذي تشهده دبي في شتى المجالات ليبرز مكانتها كنموذج بارز للتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي».
كفاءة القطاعات
قال عبد الرحمن الحارب: «يأتي انعقاد هذا المؤتمر تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء في كافة القطاعات، وذلك بتعزيز إمكانياتنا وقدراتنا على مواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في حماية الموارد الحكومية، حيث سيتم تسليط الضوء على أهم الممارسات في عالم التدقيق الحكومي والمهارات اللازمة للمدقق للوصول بالأداء الحكومي إلى أرفع درجات التميز في مواجهة تحديات المستقبل».

مكتوم بن محمد بن راشد
وزارة المالية
الرقابة المالية
دبي
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