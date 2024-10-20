وجهات الإمارات ضمن أهم خيارات السياح في العالم

رشا طبيلة (أبوظبي)

جاءت وجهات وتجارب سياحية إماراتية في أبوظبي ودبي ضمن قائمة أهم خيارات السياح في العالم خلال عام 2024، بحسب تصنيف موقع «تريب أدفيسور» العالمي.

وأكد موقع «تريب أدفيسور»، أن جامع الشيخ زايد الكبير، وعالم فيراري أبوظبي، وقصر الوطن، وسفاري دبي، والرياضات المائية في دبي، جاءت ضمن قائمة عالمية تضم 20 وجهة وتجربة تم اختيارها وتقييمها من السياح حول العالم.

ووفقاً للتصنيف الذي يقيس خيارات السياح وآراءهم حول تلك الوجهات للعام الجاري، فقد حل عالم فيراري أبوظبي بالمرتبة الثالثة عالمياً في أفضل تجربة للمدن الترفيهية، فيما جاء جامع الشيخ زايد الكبير بالمرتبة العاشرة عالمياً كأفضل المعالم السياحية.

وحول أفضل الرحلات والجولات السياحية، أكد تصنيف موقع «تريب أدفيسور»، أن سفاري دبي حلت في المرتبة الثانية عالمياً في الجولات الصديقة للعائلة، والمرتبة الـ 12 عالمياً كأفضل الجولات التي اختارها السياح، والمرتبة السادسة في الجولات الخارجية وفي الطبيعة، في وقت حلت الجولة في أبوظبي لجامع الشيخ زايد الكبير وقصر الوطن وأبراج الاتحاد في المرتبة 17 عالمياً في قائمة أفضل الجولات للسياح، فيما حلت الرياضة المائية التزلج على المياه «جت سكي» في دبي بالمرتبة الـ 13 عالمياً في خيارات السياح للرياضات المائية.

وتضم أبوظبي أكثر من 100 تجربة سياحية رئيسية، ووجهات سياحية متنوعة من مدن ترفيهية فريدة ووجهات ثقافية وتراثية وشواطئ بحرية وتجارب تسوق متنوعة.

وبحسب بيانات صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، من حيث عدد نزلاء فنادق أبوظبي وإجمالي الإيرادات، بلغ عدد نزلاء فنادق أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2.87 مليون نزيل، مقارنة مع 2.4 مليون نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 19.5%.