برامج «ميرال» للتدريب تستقطب 1000 إماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

استقطبت برامج مجموعة «ميرال» لتدريب المواطنين في قطاع السياحة والترفيه أكثر من ألف متدرب منذ انطلاقها، لتسهم في تعزيز خبراتهم ومهاراتهم للانطلاق نحو سوق العمل بعد تخرجهم، بحسب مريم المشرخ، المديرة التنفيذية للموارد البشرية في «ميرال».

وقالت المشرخ لـ«الاتحاد»: إن «ميرال» أطلقت عدداً من البرامج تستهدف فيها الخريجين الإماراتيين، أولها برنامج «السفير» الذي انطلق في عام 2016، الذي يهدف إلى تدريب الإماراتيين والإماراتيات في المدن الترفيهية في جزيرة ياس، حيث يتعرفون على القطاع السياحي، وكيفية العمل في المدن الترفيهية.

وأضافت: «نركز من خلال هذا البرنامج على أهمية وجود الإماراتيين في المرافق السياحية والترفيهية ليعكسوا الضيافة والثقافة الإماراتية للزوار والسياح».

وقالت: «تم تدريب أكثر من 500 إماراتي وإماراتية ضمن برنامج السفير لغاية الآن، منهم من حصلوا على وظائف في المدن الترفيهية وآخرون في جهات أخرى».

وبينت المشرخ: «خرجت قصص نجاح كثيرة من برنامج السفير، أحدها إماراتي انضم للبرنامج عند انطلاقه عام 2016 واليوم أصبح نائب مدير في واحدة من المدن الترفيهية».

وأضافت المشرخ: «برنامج السفير مدته 3 أشهر، حيث تتم معاملة المتدربين كأنهم موظفون من حيث دفع الرواتب لهم طوال مدة تدريبهم». وأشارت المشرخ إلى البرنامج الثاني، وهو برنامج «مهاراتي» الذي انطلق في عام 2021 للاستثمار في الخريجين من الإمارات، حيث يدربهم البرنامج على العمل في القطاع السياحي والمدن الترفيهية، ويستهدف الإماراتيين الخريجين ويُقدم لهم فرصة العمل والتدريب لمدة تصل إلى عامين ليتم توظيفهم في المدن الترفيهية أو في المجالات الإدارية» وأضافت أن البرنامج يهدف إلى دعم الإماراتيين الخريجين في الحصول على الوظائف في ميرال أو خارجها.

وقالت المشرخ: «شارك أكثر من 100 متدرب في البرنامج لغاية الآن، حيث إن أكثر من 80% تم توظيفهم في (ميرال) أو خارجها».