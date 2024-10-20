غواصة «سي وورلد أبوظبي» تستعد للتشغيل نهاية العام الجاري

حامد رعاب (أبوظبي)

تستعد «سي وورلد أبوظبي» لتشغيل أول غواصة «أكواريوم» للركاب على مستوى العالم نهاية العام الجاري؛ بهدف توفير رحلة مائية فريدة لزوار جزيرة ياس، بحسب محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال».

وقال الزعابي لـ«الاتحاد»، إن الغواصة تتسع لخمسة أشخاص وتغوص على عمق 25 متراً في الأكواريوم، حيث يقوم الراغبون بتجربتها بالحجز المسبق للرحلة، مضيفاً أن مدة الرحلة نصف ساعة داخل المياه.

وأكد الزعابي أن الغواصة تعمل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتقدم رحلة سياحية وترفيهية فريدة لزوار «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي».

وتضم «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» أكبر أكواريوم للحياة البحرية في العالم، والذي يحتوي على 25 مليون لتر من المياه ويحتضن أكثر من 68 ألفاً من الحيوانات البحرية.

ويمكن للزوار اكتشاف الحياة تحت سطح البحر، وترابطها وجمالها من خلال ثمانية عوالم غامرة، هي: محيط أبوظبي، والمحيط يجمعنا، ومحيط الكائنات الصغيرة، والمحيط اللانهائي، والمحيط الاستوائي، والمنطقة الصخرية، والمحيط القطبي الذي ينقسم إلى عالم القطب الشمالي وعالم القطب الجنوبي.

ويمثل عالم «المحيط يجمعنا» مركز المدينة الترفيهية ويحكي قصة المحيط الذي يجمعنا من خلال عرض مذهل يستخدم الوسائط المتعددة، حيث يحتضن هذا العالم مركز رعاية الحيوانات، ومنه تنفتح البوابات إلى بقية عوالم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، بينما يدعو عالم «محيط أبوظبي» الضيوف للتعرف على الحياة البحرية الفريدة في الخليج العربي.

وفي «المنطقة الصخرية» التي تضم كهفاً مخفياً تعيش فيه أسود البحر وفقمات المرفأ، ينتقل الضيوف إلى شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة، حيث تتاح لهم فرصة لا تتكرر للتفاعل مع هذه الحيوانات. وفي عالم «المحيط الاستوائي»، يمكن للضيوف الاستمتاع بدفء أشعة الشمس في الغابة المطيرة مع إطلالة على البحيرة الزرقاء المتلألئة التي تتراقص فيها الدلافين وطيور الفلامينغو والأسماك والطيور الاستوائية.

أما عالم «محيط الكائنات الصغيرة»، فسيأخذ الصغار والعائلات في جولة مليئة بالمرح لاستكشاف أصغر الكائنات الحية التي تعيش في المحيط، بما فيها العوالق، والتعرف على التأثير الكبير لهذه المخلوقات الصغيرة في عالمنا.

ويأخذ عالم «المحيط اللانهائي» الضيوف في رحلة مذهلة عبر أكبر أكواريوم للحياة البحرية في العالم، والذي يحتوي على 25 مليون لتر من المياه، ويحتضن أكثر من 68 ألفاً من الحيوانات البحرية.

وتوفر «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» لضيوفها الفرصة لخوض ما يصل إلى 100 من التجارب والعروض ذات الصلة بالحيوانات، منها أكثر من 10 تجارب للتفاعل من قرب مع الحيوانات، حيث يمكنهم التعرف على السمات والصفات المذهلة للعديد من الحيوانات البحرية بما في ذلك الدلافين وأسماك القرش والسلاحف البحرية.

أفضل التجارب

تمتد «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» على مساحة إجمالية تزيد على 183 ألف متر مربع تتوزع على خمسة طوابق داخلية، وتقدم لضيوفها رحلة غامرة لاستكشاف المحيطات وغنى الحياة البحرية فيها، كما تجمع بين أفضل تجارب الترفيه والتعليم والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة في مكان واحد.

رقم قياسي

سجلت «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، المدينة الترفيهية الأولى من نوعها للأحياء البحرية في المنطقة، رقماً قياسياً في جينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، وذلك بعد أقل من عام فقط على افتتاحها.