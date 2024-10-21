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اقتصاد

الدولار يرتفع وسط العد التنازلي للانتخابات الأميركية

الدولار يرتفع وسط العد التنازلي للانتخابات الأميركية
21 أكتوبر 2024 11:20

وصلت العملة المشفرة بتكوين إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ويبدو أن الدولار يتجه لتوسيع مكاسبه في السوق مع العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى زيادة احتمال فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر مما يدعم الدولار لأن سياساته الجمركية والضريبية المقترحة من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة.

وجاءت تحركات العملات في الأسواق الرئيسية الأسبوع الماضي مدفوعة بخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة والبيانات الأميركية القوية التي أدت إلى تراجع التوقعات بشأن مدى سرعة خفض أسعار الفائدة الأميركية وخاصة إذا فاز ترامب بالرئاسة.


وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى، 103.49 نقطة. وانخفض 0.3 بالمئة يوم الجمعة مع تحسن شهية المخاطرة في مختلف الأسواق بشكل كبير.

واستقر اليورو عند 1.0862 دولار، وكذلك الجنيه الإسترليني حول 1.3041 دولار.


وتلقت بتكوين دفعة من تحسن فرص ترامب الذي يُنظر إلى إدارته على أنها ستتبنى نهجاً أكثر ليونة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة. وارتفعت العملة في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 68869 دولارا انخفاضا من أعلى مستوى بلغته عند 69487 دولارا لتحقق مكاسب بنسبة 18 بالمئة منذ 10 أكتوبر.


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