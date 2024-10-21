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اقتصاد

أسعار الذهب عند ذروة جديدة

أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
21 أكتوبر 2024 13:40


لندن (رويترز)
وصلت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها، اليوم الاثنين، لتواصل الصعود بقوة، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وخفض بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة، كما ارتفعت الفضة لأعلى مستوى لها في نحو 12 عاماً.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2729.40 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2732.73 دولاراً في وقت سابق. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2744.80 دولاراً.
وبدعم من ارتفاع المعدن الأصفر، صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 34.03 دولار للأوقية لتصل لأعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012.
وقالت سوني كوماري، خبيرة السلع الأولية في «إيه.إن.زد»: «ارتفاع هذا الشهر مدفوع بشكل أكبر بالطلب على الملاذ الآمن بسبب التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وحالة الضبابية بشأن الانتخابات الأميركية لأن نتائجها تبدو متقاربة للغاية، ويمكن لأي (من المرشحين) الفوز».
ويعتبر الذهب استثماراً آمناً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. كما تعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
واستقبل المستثمرون أنباء خفض الصين أسعار الإقراض القياسية بعد خفض أسعار فائدة أخرى الشهر الماضي، في إطار حزمة تدابير تحفيزية لإنعاش الاقتصاد.
وتراجع الطلب على الذهب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأصفر، بسبب ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.
ويتوقع المتداولون بنسبة 99% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1016.21 دولاراً للأوقية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو. وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1076 دولاراً.

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