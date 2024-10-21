رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

شتوتجارت (د ب أ)

طالب رئيس شركة «مرسيدس بنز» الألمانية للسيارات، أولا كيلنيوس، بإرجاء خطط الاتحاد الأوروبي بشأن فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين.

وقال كيلنيوس في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «نحن بحاجة إلى المزيد من التجارة الحرة بدلاً من الحواجز التجارية الجديدة، لذلك من المهم إيجاد حل يحقق العدالة لكل من الاتحاد الأوروبي والصين.. المفاوضات حول هذا الشأن تستغرق وقتاً، ومن أجل عدم تعريضها للخطر، يجب على الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية المخطط لها».

وفي مطلع هذا الشهر، صوتت أغلبية كافية من دول الاتحاد الأوروبي لصالح فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، إلا أن ألمانيا صوتت ضد ذلك. وأصبح الأمر متروكاً لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت تعريفات الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل.

وتتهم المفوضية الصين بخفض أسعار السيارات الكهربائية التي تصدرها بشكل مصطنع من خلال إعانات دعم مرتفعة، ما يهدد بإلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية. وإذا تم التوصل إلى حل مع الصين على طاولة المفاوضات في الوقت المناسب، فمن الممكن وقف التعريفات الجمركية.