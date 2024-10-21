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اقتصاد

«المركزي الصيني» يخفض أسعار الفائدة

الصين ترفع سعر اليوان إلى مستوى جديد أمام الدولار
21 أكتوبر 2024 13:51


بكين (أ ف ب) 
أعلن المصرف المركزي الصيني، الاثنين، خفض معدلين أساسيين للفائدة إلى مستويات تاريخية، في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين، بهدف تعزيز الإنفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية.وتأتي الخطوة بعد أيام من تسجيل الصين أضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف عام (4,6%) على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد. ويسعى المسؤولون الصينيون إلى تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، إلا أن هذا الهدف يواجه تحديات أساسية، منها تراجع الاستهلاك وأزمة الديون التي تثقل كاهل القطاع العقاري الضخم.
وأعلن المصرف المركزي خفض المعدل التفضيلي للقروض لعام واحد بمقدار 25 نقطة أساس من 3.35 إلى 3.1%. ويعد هذا المعدل المعيار لأفضل الفوائد التي يمكن للمقرضين تقديمها للشركات والأسر.
أما المعدل التفضيلي للقروض لخمسة أعوام، وهو المعيار للقروض العقارية، فتمّ خفضه من 3.85 إلى 3.6%.
وسبق للمصرف المركزي أن خفض هذين المعدلين في يوليو، وهما الآن في أدنى مستوى لهما على الإطلاق.
وأقرت السلطات بوجود «مناخ خارجي معقّد وحاد، إضافة إلى مشكلات جديدة متعلقة بالنمو الاقتصادي المحلي».
وبينما تشدد بكين على «الثقة الكاملة» بتحقيق نسبة النمو المنشودة هذا العام، يرى خبراء أن على السلطات تقديم حوافز نقدية إضافية لإنعاش النشاط واستعادة الثقة بقطاع الأعمال.
وكانت كبرى المصارف الصينية أعلنت الجمعة خفض معدلات الفائدة على الودائع باليوان للمرة الثانية هذه السنة في خطوة يؤمل بأن تعزز الإنفاق.

المصرف المركزي الصيني
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