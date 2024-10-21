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«الدار» تطلق مجمّع «ماندارين أورينتال رزيدنسز» بجزيرة السعديات

«الدار» تطلق مجمّع «ماندارين أورينتال رزيدنسز» بجزيرة السعديات
21 أكتوبر 2024 15:59


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار العقارية «الدار» عن إبرامها شراكة مع ماندارين أورينتال، التي تملك وتدير عدداً من أهم الفنادق والمنتجعات والمجمّعات السكنية في العالم، والحائزة على جوائز عالمية، وذلك لتطوير أول مجمّع سكني يحمل علامة ماندارين أورينتال في جزيرة السعديات.
ومن المقرر طرح مجمّع «ماندارين أورينتال رزيدنسز» السكني للبيع خلال وقت لاحق من العام الجاري، ويشمل ذلك 228 منزلاً فاخراً يجسد أعلى المعايير التي تتميز بها ماندارين أورينتال كواحدة من أبرز العلامات التجارية في عالم الضيافة.
وسيتم إنشاء هذا المشروع الحصري في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، وتتميز وحداته بإطلالةٍ فريدة على متحف زايد الوطني. ويمكن لقاطني المجمّع الوصول إلى 3500 متر مربع من المطاعم والمقاهي المتميزة على امتداد ممشى متحف زايد الوطني، بالإضافة إلى 60 ألف متر مربع من خيارات التسوق والترفيه الممتدة في مجمع «سعديات غروف» المجاور.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تعكس شراكتنا مع ماندارين أورينتال قوة الطلب من المشترين المحليين والأجانب على المشاريع الفاخرة في أبوظبي، ونسعى من خلالها إلى الارتقاء بتجربة المعيشة الفاخرة ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، كما تؤكد هذه الشراكة قدرة «الدار» على استقطاب العلامات التجارية الراقية التي تجسد أعلى معايير التميز في الخدمة وترتقي بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة».
بدوره، قال لوران كليتمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال: «يسرنا أن نتعاون مع مجموعة الدار العقارية في تطوير هذا المشروع السكني الفريد الذي سيُتيح لقاطنيه فرصة تجربة أسلوب الحياة الفاخر الذي تشتهر به ماندارين أورينتال وذلك لأول مرة في أبوظبي، ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم تجارب استثنائية للأشخاص الذين يرون في الإمارة ليس فقط وجهة فريدة للزيارة، بل يطمحون أيضاً للعيش والاستقرار فيها على المدى البعيد، ونتطلع إلى إرساء معايير جديدة لأساليب الحياة الفاخرة في أبوظبي من خلال تركيزنا الفائق على أدق التفاصيل والتزامنا الثابت بأرقى معايير الخدمة المميزة».

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