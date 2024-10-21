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اقتصاد

معرض «مُصنّعين» يطرح 900 وظيفة جديدة للكوادر الإماراتية

معرض «مُصنّعين» يطرح 900 وظيفة جديدة للكوادر الإماراتية
21 أكتوبر 2024 17:46

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنظيمها للنسخة الثالثة من معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي للطاقة.
وتبني النسخة الثالثة من المعرض على إنجازات النسختين الأولى والثانية، واللتين وفرتا أكثر من 1400 وظيفة نوعية للكوادر الإماراتية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، إضافة إلى تنظيم فعاليتين خاصتين بمعرض «مصنّعين» في إمارة رأس الخيمة وفرتا أكثر من 200 وظيفة ليصل الإجمالي إلى 1600 وظيفة خلال عام واحد منذ انطلاق المعرض في أكتوبر من العام الماضي، ما ساهم في تحقيق قفزة نوعية في أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص.
وستشهد النسخة الثالثة من المعرض توفير أكثر من 900 وظيفة جديدة، منها أكثر من 100 وظيفة ملائمة لقدرات أصحاب الهمم، لدى 93 شركة خاصة، في تسعة مجالات رئيسية، تشمل الأغذية والمشروبات، وخدمات حقول النفط والطاقة، والهندسة والإنشاءات، والتصنيع، والاستشارات والتدقيق، والخدمات اللوجستية والتجارة، وإدارة المشاريع، والتكنولوجيا والخدمات الهندسية، والمقاولات والبنية التحتية.

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كما يشهد المعرض للمرة الأولى توفير فرص وظيفية وتدريبية لمجندات الخدمة الوطنية من خريجات مبادرة «هامَة»، التي أطلقها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لتمكين المجندات من بناء القدرات المهنية المتخصصة في 5 قطاعات حيوية، من بينها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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