«أدنيك» توقع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على «رويال للتموين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك، التابعة والمملوكة بالكامل لـ «مُدن القابضة»، أمس، عن توقيع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على 100% من رأسمال «خدمات رويال للتموين».

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: «يعزز استحواذ مجموعة أدنيك على «رويال للتموين» مكانتها كمزود رائد لخدمات التموين والفعاليات في أبوظبي والإمارات. وهذا الإنجاز يتماشى مع استراتيجية مُدن القابضة لتوسيع محفظتها وتعزيز تنافسيتها. كما يعكس التزام المجموعة الراسخ بدعم الاقتصاد المحلي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يمثل الاستحواذ على «رويال للتموين» خطوة مهمة في استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز مكانة مجموعة أدنيك كقطب رئيسي في قطاع خدمات التموين وتنظيم الفعاليات في أبوظبي والإمارات بشكل عام. وسيتيح لنا هذا التكامل الاستفادة من التآزر بين علامتين رائدتين، وتعزيز قدرتنا على تقديم حلول تموينية رفيعة المستوى ومبتكرة وقابلة للتطوير، إذ إن الجمع بين الخبرات سيؤهلنا لوضع معايير جديدة للتميز».