«غرفة أبوظبي» تعلن عن تعيينات في «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم»

أبوطبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تعيينات جديدة في مجلس إدارة «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم».

ويتماشى قرار التعيينات الجديدة والذي يُعتبر نافذاً بشكل فوري مع القانون الأساسي للمركز، الذي يتضمن المبادئ والأسس القانونية لكيفية إدارة المركز، حيث تم الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة أبوظبي، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، وذلك بتعيين الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيساً لمجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، ذلك إلى جانب منصبه الحالي كنائب أول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: إن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم يرسخ مكانة أبوظبي ويعزز من حضور دولة الإمارات كمركز عالمي لتسوية المنازعات التجارية، لذا نحرص على تركيز جهودنا لتمكين المركز من تقديم أفضل الخدمات في مجال التحكيم التجاري وفق أعلى معايير الحيادية والاستقلالية والشفافية، وذلك، بما يلبي التطلعات المتجددة بمجتمع التحكيم التجاري، ويعزز الفرص الاستثمارية، ويتيح المزيد من الأعمال بإمارة أبوظبي.