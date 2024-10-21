313 مليون درهم أرباح مصرف عجمان في 9 أشهر

عجمان (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.

وأعلن مصرف عجمان تحقيقه أرباحاً قياسية بلغت 313 مليون درهم قبل اقتطاع الضرائب في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بنسبة ارتفاع 458%، مقارنةً بصافي خسائر بلغت 87 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: «الأداء المالي القوي لمصرف عجمان في الربع الثالث من عام 2024 دليل على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية، وصلابة اقتصادنا في دولة الإمارات، ويبرهن هذا النمو المستمر على التزامنا بتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، وعلى مستوى الدولة، مع الالتزام بتقديم أفضل قيمة لأصحاب المصلحة لدينا بكل نزاهة وبمنتهى التميز».

وأضاف سموه «أعرب عن امتناني لأعضاء مجلس الإدارة والكادر الإداري وفريق عمل مصرف عجمان، الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح بفضل إخلاصهم وتفانيهم في العمل».